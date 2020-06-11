大甲媽解封遶境／起馬炮威鎮四方　背後竟有暖心含義！

▲起馬炮示意圖。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮）

今（11日）晚11點，大甲媽祖將正式起駕遶境，苦等多時的大甲媽祖信眾，在消息甫公布之際，就馬上請假並整理徒步路程中會用到的東西，準備隨香大甲媽祖至嘉義新港奉天宮。但仍有許多信眾因為過於突然、考量防疫，今年選擇在家觀看線上直播，雖然無法親臨現場，但相信慈悲的大甲媽祖一定能體諒信眾。每次神明遶境起駕前，都會點燃三發「起馬炮」，因為古時候沒有電話、手機和網路，若是仰賴信眾家家戶戶通知太費時了，所以古人們就想出了用爆竹聲通知大家的點子。這也是為什麼起馬炮總是那麼大聲的原因，就是因為它具有「信號彈」傳播、告知的功用在，要讓住在比較遠的信徒也能清楚聽到。第一發起馬炮會在起駕前兩小時燃放，大家聽到第一聲起馬炮響就會知道該開始準備了，陣頭、會館的成員便會起身前往平常操練的地方集合。也因為以前交通尚未發達，住比較遠的信徒通常在聽到第一聲起馬炮聲音就會準備出發前往廟宇。第二發起馬炮會在遶境起駕前一小時燃放，這一聲起馬炮響起，所有的陣頭、團體都會開始從會館或聚集地出發前往廟宇集合，因為遶境只剩一小時就要開始了！第三發起馬炮響就代表遶境正式開始、神轎起駕！所以，三聲起馬炮分別代表「準備」、「集合」和「出發」，起馬炮的發明和過去通訊設備、交通設施不發達有緊密關聯。現代因為通訊科技發達，起馬炮的「信號彈」功用漸漸式微，但起馬炮的傳統仍然維持著，只是點燃起馬炮的時間縮短，有的改為15分鐘燃放一次，有的是接連燃放。民間相信點燃起馬炮的人可以獲得好運，政治人物官運亨通、一般民眾也可五穀豐收，因此每年都有許多政要、企業大老搶點起馬炮。（編輯：連宜方）