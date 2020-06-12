頭路難尋／畢業求職苦？教育部聯手勞動部主動出擊

產業面受到疫情衝擊，6月下旬即將面臨畢業潮，要怎麼避免「畢業即失業」的窘況？除了勞動部日前提出的三大策略外，教育部也積極提供各式資源，除了發展大專校院職涯輔導學生的教材，讓學生理解自己的專業運用外，也與各縣市勞動局的就業服務站合作，透過校方調查畢業生的就業需求，主動出擊協助。





教育部青年發展署生涯發展科科長劉佳綾受訪時表示，青年署自106年起推動大專校院推動職涯輔導補助計畫，已發展一套大專校院職涯輔導學生的教材，結合通識教育課程或是專業課能，讓學生了解職涯優勢，進而強化職能和準備職涯進路，該計畫目前是透過教育部補助的方式，引導學校透過這套教材透過課程推動，是補助給學校的計畫。





而因應疫情影響，在協助畢業生上則是以整體讀教育部機制進行推動。劉佳綾指出，外界會擔心今年的應屆畢業生無法如期畢業，因此啟動安心就學的措施，透過彈性修業的方式，遠距教學、放寬畢業資格等措施，讓應屆畢業生可以在暑假的時候完成學業並順利畢業。





至於在協助畢業生就職部分，每間大專校院都有職涯輔導的專責單位，會透過這樣的單位協助學生的就業情況，「今年也提早調查應屆畢業生，如果願意接受勞動部的就業服務的話，也會把這一份調查名單提供給勞動部，那勞動部就會台灣就業通的客服中心或各地就業中心，就會主動聯繫這些學生，提供一些就業情報或是諮詢、辦理求職登記、職業訓練等客製化協助。」





另外，劉佳綾也提到，勞動部在5、6月也有推出針對應屆畢業生的相關措施，包含線上或是後續實體的就業博覽會，同時提供應屆畢業生投入職場的相關獎勵等，資訊也都已經提供給學校的職涯輔導專責單位，讓學校可以利用這些資料作為後續協助畢業生就就職的途徑之一。





每年透過大專校院推動職涯輔導補助計畫受益的學生大約有10萬人，但要如何評估這樣的計畫成效其實有困難，劉佳綾說明：「因為職涯輔導這件事情也不會是因著學校推動了某一項措施，就可以直接把這個學生的發展作連結。」學生在4年的求學過程中，職涯輔導是潛移默化的，畢業後也很難看出學生是不是因著這些措施而有成效，是很難做串接的對應。





不過，劉佳綾指出，在大專院校端，每年都會追蹤畢業生的流向調查，會將學生的就業情形，進行相關的統計和分析，這些資料就會回到學校內，校方就能透過課程調整，用這些方式來精進學校專業科系的課程內容，透過細水長流的方式持續協助畢業生求職。



