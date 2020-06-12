頭路難尋／勞動部衝就業送十萬　畢業生：給魚不如教釣魚

今（109）年受到新冠肺炎疫情肆虐，以中小型企業為大宗的國內產業也受到不小影響，就算是沒有裁員、放無薪假的企業，在徵才計畫上也多有延緩，各界因此擔心應屆畢業生「頭路」難尋，勞動部也因此推出「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」鼓勵年輕人快速投入到勞動市場，但應屆畢業生卻認為，這樣的政策並無實質幫助，尤其對需要服兵役的男生而言，根本無法領到獎勵補助。青年就業獎勵計畫中，只要在今（2020）年底前穩定就業3個月，就會發給2萬元、持續穩定就業達6個月，即使跨到明年，再加發1萬元，相當於每人最高補助3萬元。而特定行業就業獎勵部分，如果青年願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，也就是最高獎勵10.8萬元，鼓勵青年投入到缺乏勞動力的產業。目前就讀國立暨南大學土木系的學生高育綸即將畢業，對於勞動部提出3萬元補助畢業生進入就職，並不會影響畢業生的生涯規劃或是求職意願，「其實同學大部分都有自己的規劃，這也可能跟科系有關，因為我們幾乎9成的同學都會繼續升學或規劃出國留學，而且以土木科系來說，大部分都會想考技師證照，因為這筆錢提早找工作應該是還好。」就讀台大電機系的潘彥銘也是應屆畢業生也認為，會因為這3萬元獎勵金而選擇提早就業恐怕是少數，「以我們系來說，大部分都的學生都想要繼續升學，這應該是打算要吸引不想要出國或是念碩士的吧。」再者，男性也要考慮兵役問題，像自己畢業後就要當4個月的義務役，根本就沒有辦法領到這筆錢，「光是這點應該就有一半的畢業生被除外，這樣的獎勵措施可能要延後，才會讓應屆畢業的男生享有利多。」潘彥銘建議，與其給新鮮人就業獎勵金，還不如多協助找到工作，「政府給畢業生錢，就好像給他魚，但是應該教他怎麼釣魚。」例如協助企業配對等等，不像自己現在找工作就像大海撈針，覺得和專業相關的工作就會丟履歷，「運氣好的話就拿得到，但因為疫情，或多或少還是有影響職缺短少。」而對於特定製造業、照顧服務業、營造業等缺工產業，10萬元的獎勵金恐怕也難以成為新鮮人投身該產業的拉力。高育綸說：「如果我有規劃的話應該是沒什麼差吧！沒什麼誘因，如果是應屆畢業的同學的話他們應該也跟我差不多想法。」他提到，第一份工作對於新鮮人來說相對重要，學一些技能，累積自己想要的經驗會是自己的主要考量。潘彥銘表示，這些工作不太會吸引到年輕人，「假設我今天，只有高中畢業，如果沒有其他選擇的話，這可能是一個誘因，如果我是國立大學畢業生，這些工作沒什麼誘因，對於就業沒有什麼想法的人可能才會考慮。」勞動部提出「衝就業、練專長、興僱用」三大策略，砸66億元希望能振興就業與補足人力缺口，但應屆畢業生恐怕不買單，無論是3萬元的獎勵金或是逾10萬元的補助，都難以構成誘因，對於新鮮人來說，個人的規劃才是求職的重點。