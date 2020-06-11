私密處除毛夏季需求倍增　新式雷射受愛美女性青睞

「真空除毛」

「真空除毛」

▲女性在私密處「真空除毛」搭配真空專利和冷卻系統，可保護肌膚大幅降低疼痛感，提高舒適度。（圖／萊佳診所提供）

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即將進入夏季，不少女性為了讓私密處肌膚更白皙亮麗，習慣使用傳統的蜜蠟、刮刀、或除毛膏之類化學藥劑除毛，這些看似輕鬆的做法，使用不慎長久下來可能容易造成肌膚敏感脆弱、局部刺激，甚至可能發生毛囊炎、藥劑灼傷的情況。近來，許多愛美女性轉而求助除毛療程，其中在診所詢問需求度逐漸攀升。萊佳診所鄭玉貞醫師表示，人體毛囊再生能力強，依不同部位，平均約需6至8次雷射療程，每次間隔4到6週，通常經過多次治療才能有效達到「永久除毛」效果，之後再視醫師專業判斷決定是否為患者增加療程次數，維持嫩白除毛效果。鄭玉貞醫師指出，大多數女性患者都相當重視私密處除毛療程中的舒適感，她特別解釋「真空除毛」透過真空負壓吸引專利和冷卻技術作用於肌膚，幾乎無痛感，患者在感受上也相對溫和。此外，搭配800奈米波長雷射光束，將能量轉化為熱能，促使雷射能量直接破壞毛囊，可針對一般雷射除毛所無法解決的細毛問題做細微處理，達到部位除毛及柔白感受真空除毛同時獲得美國FDA及台灣TFDA「永久性毛髮減少」雙認證，療程的安全性方面有保障，因此受到越來越多患者所青睞。但也建議在治療前應選擇經驗豐富的專業醫師，並與醫師做好術前溝通與評估，才能確保療程安全無疑慮。雖然愛美是人的天性，鄭玉貞醫師還是要提醒大家，雷射醫美療程術後照護保養很重要，術後24小時內避免至高溫場所或強烈日曬，並加強防曬與保溼，讓夏日美肌更加全方位！

來源：夏日私密處除毛需求倍增 新式雷射專利技術詢問度高