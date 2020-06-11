影／脆而不膩「雪花唐揚雞」這樣做　網讚：好罪惡的酥脆

「炸雞控」的你是否曾想過親自下廚，來一盤酥脆炸雞填飽五臟廟呢？Youtuber「簡單哥」時常分享各種簡單料理，這次教大家做出空脆口感的「雪花唐揚雞」。
● 準備食材：雞腿肉3隻
● 醃製料：胡椒（適量）、鹽（適量）、蒜頭10克、薑20克、檸檬1顆
● 調味料：醬油 25克、米酒20克、味醂10克、太白200克、水100克
● 作法：
步驟一、將雞腿肉切成塊。
步驟二、將醬油、米酒、蒜末、薑末、味醂、檸檬汁、鹽巴、白胡椒做醃料，接著把醃料與雞肉拌勻。（小提示：拌勻期間可以先開火，熱一下油鍋）
步驟三、接著拿出另一個大碗盆，將太白粉與水拌勻做粿粉（小提示：簡單哥沒有加很多的水，為了製造雞肉外皮上，有雪花般的顆粒感）。
接著將些許顆粒粿粉放入剛剛醃製好的雞肉中，慢慢拌勻後，再將全部的雞肉倒入粿粉盤中，讓雞肉外皮充分上粉。
步驟四、熱油鍋將雞肉炸至金黃色，再用高油溫「搶酥」約３０秒。（小提示：先將雞肉炸至金黃色後起鍋，等油溫上去後，再放入油鍋內搶酥約３０秒，可讓雞肉多餘油質逼出來），接著起鍋關火，美味的「雪花唐揚雞」就可以上桌啦！
唐揚雞成功列入在台灣人炸雞排名榜中，憑著「不膩口」征服愛吃雞肉的朋友，經過「簡單哥」簡單化的教學，讓不少網友直言：「學起來了😋」、「原來唐揚雞是這樣做🤔🤔」、「簡單哥作弊！這根本不是凡間的食物了🤤」，他也回應表示：「金價甘單啦～」。（助理編輯：鍾桃甜）