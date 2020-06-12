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08：21花蓮近海「4.7有感地震」！最大震度3級

編輯中心/綜合報導-2020-06-12 08:56:01
▲今（ 23 ）日上午 8 時 21 分發生規模 4.7 有感地震。（圖／中央氣象局）
今（ 23 ）日上午 8 時 21 分發生規模 4.7 有感地震，震央為北緯 24.01 度，東經 121.69 度，即在花蓮縣政府東偏北方 7.8 公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度為 30.2 公里。

各地最大震度分別為宜蘭縣 2 級、南投縣 2 級、台中市 2 級、彰化縣 2 級、台東縣 1 級、苗栗縣 1 級、雲林縣 1 級。（編輯：賴詠璿）

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