基隆1字頭起超豪宅血統　強大優勢熱銷吸換屋族搶購

▲社區入口有如五星級飯店般氣派,700坪中庭規劃四季花草樹木。（圖/公關照片）

▲從建案規畫、興建到交屋，都追求最高標準，希望帶給住戶「長住久安」的安心住宅。（圖/公關照片）

港灣城特區，成為基隆的新地標。

每天早上起床，就能夠看到海景，這樣的生活，是多麼的愜意自在。位在基隆八斗子的預售建案，由總行營造與六峰建設共同合作推出，邀請知名建案「陶朱隱園」設計團隊，設計出超豪宅血統的「台灣雪梨灣」，自推出後已經吸引不少基隆地區換屋族青睞，甚至遠在內科、南軟及汐科工程師們看房首選。分析台北雪梨灣熱銷的主要原因有三大項，第一「價格」、第二「絕佳地點」、第三「品質佳物超所值」，專案協理陳駿弘表示，台北房價高不可攀，年輕人所要背負的房貸壓力也愈來愈大，許多年輕首購族轉往台北市以外週邊看屋，而基隆市新大樓房價僅1字頭起，且基地鄰近八斗子交流道和孝東交流道，可利用台62線、台62甲接至國道往返台北，或是快捷巴士2088直達台北市府站，又有基隆市港再生標竿計畫、基隆南港輕軌捷運等重大建設議題加持，都讓沉寂多年的基隆房市再度活絡起來。陳駿弘分析，目前基隆新大樓每坪約17到19萬元，中古屋每坪約15到16萬元，主打飯店度假宅，不僅能享受海景大花園，更有數十項樂活公設與全齡化休閒設施，包括多媒體娛樂室、視聽室、環形書廊、藝術廊道、KTV室、撞球間、運動Bar、兒童遊戲館、攀岩場、自助洗衣間等，機能相當完善。而且地下三層停車場，每一層皆有獨立車道出入口，不用再花時間繞到一樓，讓車輛不會在尖峰的上下班時間塞車，「1字頭起」對首購族有絕對的吸引力。台北雪梨灣推案至今以已熱銷7成，在地客約占7成，新北2成，北市1成，以往基隆在地客不太敢買預售屋，但目前已顛覆基隆人對於換屋的需求。陳駿弘強調，「台北雪梨灣」緊鄰當地知名社區「山海觀」，地勢高且平坦，基地面積3980坪，規劃地上9到11層、地下3層，總計10棟475戶，仿澳洲雪梨的城市街廓規劃，邀請建築大師柯宏宗與簡俊卿共同設計，承襲台北市豪宅「陶朱隱園」的建築血統，打造外觀有如藍海波浪的曲線建築，社區入口有如五星級飯店般氣派，700坪中庭規劃四季花草樹木，綠覆率高達70%，一旁森林保護區及公園預定地的原始林相，達到與自然共生，由於地勢位在高處，在家裡就能飽覽海景。台北雪梨灣是北台灣少見的1字頭起房價，在建築工法以及材料更不會因此而減少，建築結構採用國產建材實業的「綠混凝土」，使用「特殊配比」讓等值強度的混凝土，只耗用傳統水泥用量的一半以上，可以節能減碳再利用，提高建築物的安全及壽命。陳駿弘說，基隆屬雨量多潮溼的地形，針對防潮塗料及工法，也有更加著重。目前台北雪梨灣已經全面動工，預計2022年下半年可以完工，全新的無敵海景豪宅將座落在八斗子擁有甲級營造的六峰建設、總行營造，成立已經38年，多年來皆以建築本業為主，跨足都更領域，擁有住宅、廠辦、學校與捷運工程等傲人實績，過去多在台北市與新北市推案，包括梵帝崗、品中山、上品匯等知名建案，還曾榮獲國家金石獎與金質獎肯定，董事長吳賜陸秉持「以人為本、住戶至上」理念，從建案規畫、興建到交屋，都追求最高標準，希望帶給住戶「長住久安」的安心住宅。