影／掃廁所驚見「焦黑雙腳」　她撞鬼結局卻讓網笑慘

時常分享有趣圖文創作的YouTuber「DeluCat迪鹿」，近日和大家分享她高中的「撞鬼經驗」，身為「麻瓜」（意指看不到阿飄的人）的她，坦承自己撞鬼都是後知後覺。她向友人一同分享撞鬼故事，並將過程繪製成小動畫，網友看完卻紛紛笑翻了！迪鹿在影片中說道，高中時期打掃時間，負責清掃女生廁所的時候，其中一間位於陰暗角落的廁所，似乎是因門鎖設計而造成廁所反鎖住，因此她們必須去找其他救兵翻門進去，才有辦法結束打掃工作。
在其他同學去尋找救兵的時候，迪鹿與一位擁有陰陽眼的女同學，因好奇心決定彎下腰觀看廁所內，到底有沒有人如廁，未料擁有陰陽眼的同學不發一語，向迪鹿搖搖頭暗示「裡面不是沒有人，而是有阿飄」，但身為麻瓜的迪鹿，卻誤解意思，加上被延遲放學的火氣一來，便開始踹廁所門並飆髒話，二來迪鹿也希望藉由門的晃動，可以讓反鎖的鎖被彈開，但她一轉頭才發現，擁有陰陽眼的女同學早已不見蹤影。
不久後救兵抵達，一位體重較輕的女同學，坐上另外一位女同學的肩膀上，正打算翻門進去的時候，那間廁所門就在眾目睽睽之下，自動地打開了！原是令人毛骨悚然的撞鬼經驗，卻因為迪鹿本身天真、率性的個性，讓整個故事變得十分有趣，影片曝光後，網友也紛紛笑翻：「為什麼明明標題很可怕，但是卻很搞笑」、「我就踹，你也踹，大家都踹笑死XD」、「說是沒有撞見鬼，其實根本就是鬼在閃迪鹿」，不論那間廁所到底是否有阿飄存在，迪鹿的撞鬼故事仍造成許多網友熱烈迴響，迄今已累積超過四十萬次點閱。（影音編輯：謝美伶）