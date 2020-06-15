畢業話題／用方文山的詩　收藏你的心情

▲方文山的詩文搭配品牌影片故事，用夏天花火串起青春的燦爛，訴說最美的、《擁擠的心事》（圖／資料照片）

▲飲冰室茶集以詩歌和春光佐茶，透過「字裡行間 收藏心情」，保存屬於每個人的內在時光（圖／資料照片）

提起「方文山」這個名字，大家印象最深刻的，應該是他和周杰倫所合作的「歌詞」，而他其實擁有另一個身份，就是詩人。曾推出《素顏韻腳詩》詩集，也曾為捷運量身創作詩作，他自己亦曾透露愛寫詩勝過寫詞。他的詩富含畫面感，無論是形容風的輕輕吹拂、或者是雨落下的聲音，讀者在閱讀這些文字的時候，都在不自覺之間宛如跟他一起經歷了當下的時刻。在即將分離的畢業季，方文山與飲冰室茶集攜手共創3首詩作獻給青春裡的愛情悸動。那個一起搭校車的男同學，他的一舉一動是總能引起你的注意；補習班裡隔兩個座位長馬尾的她，是支撐你渡過漫長考期的力量…。到了鳳凰花開，即將畢業各自奔向前程的六月，在啟程前你是否會直球告白？抑或是選擇將這樣的心情深藏在心裡呢？方文山在〈擁擠的心事〉中娓娓寫道：「如果詩的結尾／只能修改一次／你是我／斟酌再斟酌的／用字」，在短暫的青春時光裡，我們都擁有太多的可能，但同時也不斷面對各種失去，所有紛亂雜沓的情感，不知該如何訴說；也許，我們都曾經有過同樣的情境，在每個安靜的時刻，腦海中溢滿了吵雜擁擠的戀愛心事，同時也被煩惱佔據了所有思緒。如果青春只有一次機會、如果我們無法重新再來過，在失去與擁有之間，追求幸福或是放手祝福，面對無從得知的結局，你會如何做出抉擇？在每天的無常與日常中，片刻即是當下，有時候我們只想要尋求一些能夠依附的慰藉與憑靠，也許只是一段話、一首歌，或僅僅只是需要一道從窗外斜照進來的陽光。飲冰室茶集以藝文館不定時分享詩人透過文字收藏的心情敘事，在「字裡行間 收藏心情」，保存屬於每個人的內在時光。品嚐一杯奶茶，找到與當下心情最契合的甜度與溫度，相信無論做出哪種選擇，都會是最好的選擇。

面對分離的兩種勇敢，看方文山怎麼詮釋

〈最美的遠方〉：https://youtu.be/sTB0CwF43zM

〈光的告別〉：https://youtu.be/n1HjRGTSbOQ

