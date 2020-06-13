注意！颱風外圍雲系加對流旺盛　6縣市大雨特報

受到颱風外圍雲系影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今(13)日表示恆春半島、台東、南投及雲嘉地區有局部大雨發生的機率，並對包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等6縣市發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。氣象局指出，輕度颱風鸚鵡今日上午8時的中心位置在北緯18.5度，東經115.6度，即在東沙島南南西方280公里海面上（鵝鑾鼻西南方670公里海面上），以每小時17轉24公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（即每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（即每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里，預測明日8時的中心位置在北緯21.3度，東經112.1度，即在香港西南西方230公里海面上（鵝鑾鼻西方890公里海面上），請在中西沙島海面、東沙島海面及廣東海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。雖然輕颱鸚鵡對台灣沒有直接影響，不過，氣象局表示，颱風外圍雲系影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日恆春半島、臺東、南投及雲嘉地區有局部大雨發生的機率，並在中午對南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等6縣市發布大雨特報。另外，因颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，今日花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。