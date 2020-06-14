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氣象局針對雙北中投發布豪雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-06-14 18:50:14
▲中央氣象局針對台北市、新北市、台中市及南投縣發布豪雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
中央氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，稍早發布大雨及豪雨特報，包括台北市、新北市、台中市、南投縣都有發生豪雨的機率，另外有十三個縣市也持續有大雨發生的機率。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(14)日臺北市、新北市、臺中市、南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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