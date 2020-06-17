辦會員卡就等這波省起來　美式賣場尿布大特價補貨到！

美式大賣場好市多每次只要一推出爆款品年度特價優惠，熱心網友們就會迫不及待在網路社群社團中互相分享情報，特別是用量極大的育兒用品，是家有小寶寶的家長們，必搶囤貨的熱門商品！





最近又有網友看到討論度極高的幫寶適尿布推出「每箱折140元」年度特惠，期間限定從6月12日起至6月21日止。消息在網路上曝光後，無論是媽媽之間的LINE群組、還是網路上好市多相關消費社團，又被瘋狂洗版，「快搶起來！這次要多囤幾箱」、「也太便宜，連我婆婆都傳給我看」。一開賣的週末，只見民眾進場直衝尿布區，一箱箱放進購物車裡搬走，深怕手腳慢半拍，就只能向隅。



▲就是這款5月才推出的升級版幫寶適尿布，不僅價格不變，現在還推出一年僅此一檔的特價優惠。（圖／好市多消費經驗分享）

這次推出年度特價的幫寶適，是日本產院給新生寶寶使用首選第一名的新升級版黏貼型尿布，除了兩倍彈力黏貼圈，讓腰圍彈性更大、防後漏，強調最高等級360度透氣，整件尿布就連腰圍上都有共上萬個透氣孔，用過的媽媽就表示：「夏天這麼熱，寶寶屁屁很容易長痱子紅腫，有沒有透氣真的差很多。」





尤其對於新手爸媽來說，寶寶長時間穿著尿布，一定要特別注意是否有紅屁屁的問題。就連知名的小兒科專家柚子醫生，也用吹羽毛與泡泡來做實驗，來測試尿布材質是不是真的內外透氣。實驗證明，新升級的幫寶適黏貼型尿布，無論內外，空氣都能流通吹動羽毛及泡泡。





最令網友們瘋狂的，就是這款5月才推出的升級版幫寶適尿布，不僅價格不變，現在還推出一年僅此一檔的特價優惠，除了全台好市多實體店面促銷「一級幫紙尿褲」產品，每箱折140元；線上購物也有促銷「一級幫黏貼型尿布」，同樣也是每箱折140元，而且不限購箱數，會員可以一次囤積購足，不必多跑好幾趟浪費時間，難怪網友們紛紛互報好康：「這次折扣很有誠意，要來屯個幾箱」、「已趁假日跟老公去補貨，幫寶適搬好搬滿」、「昨天去好市多，平均每4台購物車裡就有1台裝滿一級幫，根本就是國民必需品」，精打細算的家長們，可要把握最後5天，趕緊衝刺！



▲ 線上購物也有促銷「一級幫黏貼型尿布」，同樣也是每箱折140元，而且不限購箱數，會員可以一次囤積購足，不必多跑好幾趟浪費時間（圖／資料畫面）





線上購物也有促銷「一級幫黏貼型尿布」