拒當「小腹婆」！五分鐘高強度間歇運動　馬甲線不是夢

炎熱暑夏即將來臨，在意自己肉肉的小肚肚無法見人嗎？跟著Youtuber「黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動」，一起做減脂運動，5分鐘讓你高效飆汗！擁有兩個孩子的黑面蔡媽媽，身材卻依然讓人羨慕不已，臉書擁有7.1萬粉絲的她，經常在臉書及Youtube上分享運動健身影片，這次教大家下腹部燃脂間歇運動。黑面蔡媽媽表示，控制體態的方法就是靠運動及飲食控制，只要每天願意抽出一點時間，一定會有所改變。下腹部燃脂間歇運動一共有八個動作，分別做30秒，再休息10秒鐘，繼續下一個運動。
動作一、踩腳踏車
收緊肚子利用下腹部發力，將雙腳抬起來，做左右交替踩腳踏車動作，訓練腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌、股直肌。
動作二、剪刀仰臥起坐
雙手雙腳伸直平躺，全程用腹部發力，盡可能讓頸部放鬆，雙手碰到腳腿動作，再翻覆做30秒，訓練腹直肌、股直肌、腰大肌。
動作三、交叉手碰腿
雙手雙腳伸直平躺，右手碰左小腿，左手碰右小腿，吐氣的時候單手單腳向中間靠攏，訓練腹內外斜肌。
動作四、仰臥抬腿
平躺雙手放在身體兩側，收緊腹部，吐氣的時候抬起雙腿，直到雙腳與地面垂直，訓練腹直肌、股直肌、腰大肌。
動作五、仰臥交叉抬腿
平躺雙手放在身體兩側，雙腳抬到30°-40°交叉開合，全程腹部必須Hold住，訓練的部位分別有股直肌、大收肌、臂中肌、闊筋膜張肌。
動作六、V型屈腹110次
全程保持V型姿勢，肚子必須收緊保持平衡不搖晃，加上雙手上下振動刺激腹部收緊，強化腹直肌和腹內外斜肌。
動作七、V型屈腹蹬腿
身體保持V型姿勢，吐氣時將雙腳蹬出去，雙手同時來回伸出去，加強腹直肌、股直肌、臂大肌。
動作八、犁式交叉開腿
頭、頸、上背保持穩定，配合腿部做開合動作，腹部收緊穩定身體，訓練的部位有腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌。（小注意：下背部曾受傷的朋友，請跳過此動作。）
最後，黑面蔡媽媽提醒請大家不要忘記，運動前做熱身，以及做完運動後做30秒伸展腹部很重要！「少吃多動」是健康減肥的不二法則。（助理編輯：鐘桃甜）
● 黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動：https://bit.ly/3d0J2ef
● SuperMami超級媽咪：http://bit.ly/32MOPQQ