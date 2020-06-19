豐謙Vita超完美視野　坐擁水岸第一排美景

▲坐擁水岸第一排優勢以及高鐵特區的交通動能，生活機能充足且鄰近學區，是相當適合小家庭的優值社區。（圖/公關照片）

中美貿易戰與肺炎疫情延燒，加速近來台商陸續回流新竹投資設廠，加上為加速高鐵站區土地資產活化，

房約37至50坪的合宜坪數，室內坪效利用也相當充分。豐謙

ita黃子莉表示，早晨起床第一件事，可以坐在陽台，泡著咖啡，迎接美好的一天，讓工作心情可以在瞬間開闊。回到家後，望著窗外感受寧靜河岸的氛圍。

▲早晨起床第一件事，可以坐在陽台，泡著咖啡，迎接美好的一天。（圖/公關照片）

重劃區高綠覆的地段，週邊步行距離內即有2座小型公園，一路可以散步到高鐵站；約5分鐘內車程也有生醫園區共2.5公頃的中央綠帶。頭前溪自行車步道、紅樹林慢壘球場是最佳的運動場所。集中了休閒與運動的場域，不必大老遠的奔波，在自家附近就可以享有。

▲規劃3~4房約37至50坪的合宜坪數，室內坪效利用也相當充分。（圖/公關照片）

建商考量到不想出門的家庭，將1525坪基地保留了千坪規劃「中庭公園」，在社區中就可以享受中庭的綠美化環境；豐富的公設項目，「大雲朵會館

ita、五感實驗室、視聽會館、小雲朵閱讀書房」等也都針對親子設計，完美的為住戶設想。

豐謙建設看好竹北未來發展趨勢，特別推出與水岸零距離以及擁有無敵視野的「豐謙Vita」，引發不小話題，更吸引眾多台商與、竹科工程師與換屋族的注意。「豐謙Vita」坐擁水岸第一排優勢以及高鐵特區的交通動能，生活機能充足且鄰近學區，是相當適合小家庭的優值社區；規劃3-4「豐謙Vita」位在