帶3幼童遶境迷路！人妻遇司機「超暖發言」：媽祖有保佑

大甲媽遶境在昨（ 16 ）日晚上 9 點 45 分於嘉義縣新港奉天宮舉行回駕儀式，由於今年碰上新冠疫情，本次大甲媽創下史上最晚起駕、隨行信徒最少、最早抵達嘉義的紀錄，甚至將往年需走近 3 小時的路程約半個小時就走完。然而在這趟徒腳遶境中，就有一名女網友分享自己帶著3個小孩卻迷路的經驗，引起眾人討論。

受疫情延宕的大甲媽行腳進香，於 11 日晚間起駕，而在臉書社團「我愛大甲媽」就有一位媽媽分享遶境過程中的經驗。她發文表示「因為媽祖半夜已經起駕走了，我們落後太遠」，沒想到原 Po 牽著三名幼童越走越偏離遶境路線，走到根本不知道位置，也不會有接駁車經過的鄉間小徑，讓她不禁感到更慌張。

就在她不知該如何是好時，突然就看到一台小卡車司機出現在她眼前，表示可以載他們一趟，甚至還留下自己電話「後面有段路不好走，

如果晚上走到有需要幫忙時可以打

」。更令該名女網友驚喜的是，司機不但載他們到一站有冷氣能過夜的休息處外，她們還甚至能夠順利搭上接駁車，避開司機提到那段不好走的「天堂路」。

▲原 Po 分享自己遇到善心司機的經驗。（圖／翻攝自臉書社團「我愛大甲媽」）

▲網友分享自己「受媽祖保佑」的經驗。（圖／翻攝自臉書社團「我愛大甲媽」）

對此，她就表示自己每次到一個地點都會默禱跟媽祖報備「這也讓我不禁相信這些是媽祖的安排，她疼惜不忍我跟小小孩在烈日下行走，所以讓我們很順利的進去新港」，而這則貼文也立刻吸引不少網友感動回應「好感動，冥冥之中有媽祖的保佑」、「路上遇到誰都是媽祖的安排」、「大甲媽祖會為每個跟隨的人做最好的安排」。（編輯：楊智傑）