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快訊／地牛翻身！7：17規模4.7地震　北部有感搖晃

編輯中心/綜合報導-2020-06-17 07:36:12
▲今（ 17 ）天早上 7：17 發生規模 4.7 地震，北部有感搖晃。（圖／翻攝自氣象局）

今（17）日早上 7 點 17 分左右，台灣發生芮氏規模 4.7 地震，震央位置在宜蘭縣政府東偏南方 24.9 公里，位於台灣東部海域，地震深度 60.8 公里，北部搖晃感受明顯，而各地最大震度為宜蘭縣 3 級、桃園市 2 級、新竹縣 2 級、新北市 1 級、花蓮縣 1 級、基隆市 1 級、新竹市 1 級、苗栗縣 1 級。（編輯：許苡晴）

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