家樂福瞬間成為賣場霸主？行家曝「主因」：根本沒有對手

美式賣場好市多近幾年在台灣掀起一股炫風，成為新一代量販店霸主，不過，老字號的「家樂福」也不甘示弱，近年也狂推優惠及活動搶客，近日，就有網友在 PTT 討論「家樂福人怎麼越來越多」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「家樂福最近感覺越來越多人，感覺屌打好市多、大潤發、愛買等量販店，假日除了一堆人帶小孩去吹冷氣，還有一堆線上購物訂單，常常看員工推車去對清單，家樂福是不是現在量販店霸主啊？」

▲網友討論家樂福是不是突然成為賣場霸主。（圖/翻攝PTT）

貼文一出，網友紛紛回應「覺得真的比好市多好逛....」、「家樂福好康卡免費就贏了」、「家樂福的設計更適合一般人逛吧」、「家樂福的好康卡不用會費，還可以累點完勝好市多」、「家樂福+1 會員卡不用錢還能累積點數」、「家樂福人潮多正常啊，有辦好康卡就知道了吧，免會費也能累積點數」、「好康卡推推！就是不想繳年費哈哈」。

▲家樂福好康會員卡不僅免費申辦，還能累積點數。（圖/翻攝PTT）

綜合網友意見，多數人認為家樂福不僅好逛，且其會員好康卡申辦還免錢又能累點折扣 CP 值非常高，事實上，只要持有家樂福會員好康卡，不僅退換貨完全沒問題，只要會員發現有與家樂福販售同商品的價格更便宜，家樂福立刻退你差價；甚至想買的東西買不到，只要是會員通通免費幫忙運送，貼心的服務更勝美式賣場。

▲網友分享自己好康卡累積點數，已經可以全額抵消買榴槤的錢讓他很開心。（圖/翻攝PTT）

▲網友表示家樂福買一元就能累積一點，超友善。（圖/翻攝自臉書_家樂福好物分享&討論）

另外還有網友提到一大優點，便是好康卡不管買多少都能累積點數，有些賣場必須買滿才贈，例如 100元才能累積點數，但只要持有好康卡不管你買幾元，都能累點，買一元就是累積一點，滿三百點就就能折抵一點，不用為了累積點數去湊金額，真的超友善。