唐獎得主揭曉！珍古德獲「永續發展」獎殊榮

唐獎是發軔臺灣、首屈一指的世界級大獎，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項；今日揭曉第四屆唐獎「永續發展」獎項，頒發給當今最重要的靈長類動物學家之一珍古德（Jane Goodall）博士，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻，是世界邁向永續發展推動的重要基礎。

不同黑猩猩各自有其獨特的個性、心智及情感，彼此間會形成永久性的家庭關係，且還會彼此交戰，為靈長類動物學門引入全新的資訊，震驚

唐獎所獎助的「永續發展」獎項，旨在表彰對人類永續發展所做的特殊而重大的貢獻，尤指經由科學與技術的創新與發展所締建的貢獻。1960年僅26歲的珍古德，憑著對動物的熱愛，接受了國際著名人類學家李奇博士的邀請，前往坦尚尼亞投入黑猩猩研究，卻在非洲叢林取得了驚人的發現，她發現黑猩猩會製造及使用工具，包括捕食猴子、做小工具釣取蟻窩中的白蟻、以手相互請求、輕拍或擁抱等動作，科學界，並改寫了人類與動物的關係。

里奇博士説，「這一發現，破除了只有人類才會利用工具的迷思，甚至因而影響到如何定義人類」；哈佛大學古爾德博士認為她的野外觀察成果，是「20世紀最偉大的學術成就之一」。



珍古德除了揭示許多黑猩猩社群中鮮為人知的秘密，糾正許多學術界對黑猩猩物種長期以來的錯誤認識，更以她所具備的獨特學識，協助指導美國國家衛生院，終止對黑猩猩的侵入性研究，防止虐待且給予合理的生存空間，並有步驟地在黑猩猩退休時將牠們安置於聯邦的庇護所，為關鍵性的重大改變。



原計劃黑猩猩的田野調查研究5年就回家，卻走了60年未曾停歇，這是地球上追蹤時間最長的動物研究。1977年成立國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute），全球30多個地區設有辦公室，其中於1998年在台灣設立辦公室，推動全球野生動物保育和環境教育。



1986年珍古德出席美國芝加哥一場有關黑猩猩的研討會，瞭解到全球黑猩猩棲息地遭嚴重破壞，迫使原本內向害羞的她挺身而出，在研討會裡她只是一位科學家，走出研討會，她決定要為牠們發聲，搖身成為生態保育和環境教育的積極行動者。



號稱沒有時差的珍古德，即使高齡86歲，一年平均仍有高達三百天到世界各地，陳述黑猩猩及地球環境所面臨的危機，呼籲人類採取行動。即使今年受到新冠肺炎影響，她仍沒停止工作，甚至比以往更忙碌，促進永續與友善環境的行動。



1991年珍古德投身環境教育和公益事業，推動「根與芽」國際環境教育計畫(Jane Goodall's Roots & Shoots Program)，目前超過65個國家參與，輔導成立10,000多個根與芽小組，計畫旨在幫助年輕人以不同觀點思考，了解如何以更具永續性的方式生活，培養下一代成為具環境意識的公民，守護地球。



1994年起開始在岡貝國家公園周邊區域推行「TACARE」社區保育及發展計畫，透過與當地居民密切合作，引入永續農耕方式、培育樹苗圃造林、發起小額貸款計畫，提供更好的衞生設施及女性教育機會等，解決人民貧困的問題，同時維護森林植被及生物多樣性。



多年來，自發性追隨珍古德的年輕人愈來愈多，她也把大多數時間留給年輕人，四處演講呼籲環境保育的重要。她說：「我的工作是點燃人們希望」（my job is to give people hope），有人問她是否真的覺得有希望？她說：「我抱有希望的理由是年輕人，他們也已經接手了。」





由於其在黑猩猩研究和環境教育等領域的傑出貢獻，一生獲獎無數，包括2002年獲頒聯合國和平使者、2004年獲英國王儲查爾斯王子授予女爵士爵位，及2020年榮獲唐獎永續發展獎殊榮，表彰其在國際永續發展推動上所代表的重要地位。





唐獎由台灣企業家尹衍樑博士創立，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，每兩年頒發一次，提供每獎項獎金新台幣4,000萬元，及得獎人研究補助費新台幣1,000萬元。今日起連續四天逐獎項宣布第四屆得獎人。



