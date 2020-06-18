大甲媽解封遶境／敬拜媽祖潛規則　不能站的比神明高

今年的大甲媽祖遶境原定的時間受到新冠肺炎影響而延後，但隨著疫情減緩，廟方與協辦方有條件的復辦，在這一次的大甲媽遶境中，我們看見了許多跟以往不一樣的風景。在大甲媽起駕那一刻，一定很多人聽到主持人說「信徒高度請不要高過媽祖神轎。」主持人說這句話並要求除了媒體記者與相關工作人員之外的所有信徒跪下，同時要求大家的高度不能超過媽祖神轎，這個習俗並非僅限於大甲媽祖，其範圍之廣泛可以說是全台通用的。其實理由很簡單，保庇NOW在〈艋舺迎尊王／站天橋看熱鬧會被趕？因為要尊重神明〉有提過類似的概念，簡單來說，就是不能讓凡人下半身的不淨之氣影響到神明的神聖之氣。以此概念推展，天橋看熱鬧會被趕、廟會開始前會請路關內的住戶先收好陽台上的衣服、家將類型的陣頭在經過天橋時也會以刑具或羽扇遮住頭面等動作，都是基於這一點而產生的習俗。有廟會可以看，大家都習慣搶佔最高點，好視野能讓熱鬧場景盡收眼底，這個心態是可以理解的，大多數的廟方人員也都是以勸導非強力制止的方式來處理，但近年直播盛行，有許多信眾也會不小心犯了這個禁忌，但只要能理解其中原因，此後自我約束，自然不會有所爭端。廟會的主角是神明，給予神明尊重是很正常也很基本的事，而這些習俗能保留這麼長的時間，代代口耳相傳，遵守規矩的人很多，但難免有些第一次參與的新手無意間犯了這些禁忌，只要了解其中意涵，明白這些規矩都是以尊敬神明為出發點，自然也會讓整場熱鬧更為平穩的進行。（編輯：黃彥昇）