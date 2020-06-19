理財力UP！Yahoo信箱App輕鬆管理電子報、帳單

▲助攻小資族！Yahoo奇摩電子信箱App「附件Tab」秒找出各類帳單，即時繳納又高效記帳（Yahoo奇摩提供）

小資族看好了！手機不離身的你，還在下載一大堆App理財嗎？一個「電子信箱管理App」就能搞定大小事，包含訂票和網購等都免不了傳送郵件，但信件數一多，電子報和購物明細一大堆，整理、控管就成了大難題，用Yahoo奇摩電子信箱App「這2招」就能有效管理各類電子報和帳單。現在網路發達，電子郵件發送頻繁，各種網站搶會員，愛網購的小資族也常常在加入會員同時，就會同步訂閱電子報，持續即時收到優惠資訊，但日積月累下，不知不覺信箱就出現大量廣告信件和電子報轟炸，導致信箱雜亂不已，卻不知道如何整理，這對想一手掌握所有資訊的小資族來說，實在是極大麻煩！Yahoo奇摩電子信箱App內建了「訂閱Tab」，能自動依照店家協助分類各類電子報，只要按至訂閱Tab頁面就能輕鬆管理，快速找到所需店家提供的折扣訊息。如果有自己不需要的，還能藉由「一鍵取消訂閱」功能，快速跟電子報說掰掰。而現在許多信用卡、電信帳單或發票等都除紙化，甚至有比簡訊內容更詳盡的網購明細，皆採電子紙本方式寄送到電子信箱，但省紙同時，常常會因為信件過多找不到，反而不小心忽略了繳款期限，還需多付滯納金。為方便小資族有效管理，用Yahoo奇摩電子信箱App「附件Tab」統整文件、相片的功能，另外，每個月固定寄送的帳單明細即便密密麻麻，只要按下Yahoo奇摩電子信箱App底部選單的「附件Tab」，就能輕易找到用附件檔案寄送的帳單、發票，免於一封一封信件點開慢慢翻找的惱人困擾，即時順利繳納費用、高效記帳，提升理財力。更值得注意的是，Yahoo奇摩電子信箱App超佛心提供1TB的儲存空間，持續收信不是問題，讓小資族可以訂閱各類自己想看的優惠電子報、輕鬆管理帳單，不用憂心信箱容量太緊繃，一不小心就信箱爆炸，或是陷入刪減信件的痛苦深淵。Yahoo奇摩電子信箱App最新改版，讓小資族以超高效率使用電子信箱，集中管理店家優惠電子報和各類帳單，就趕快下載Yahoo奇摩電子信箱App體驗一下吧！

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