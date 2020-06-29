熱爆了！汗流浹背小心細菌藏衣　這神器連醫師都喊讚

▲不少人都認為，如果沒流太多汗，衣服穿一次不需要馬上洗，但其實，衣服會暗藏汗漬、人體皮屑等，間接影響居家生活。（圖／載自shutterstock）

夏季天氣炎熱，外出一下子就汗流浹背，穿過的衣物、外套、牛仔褲等，回家後萬一沒有立即更換清洗，不小心就會把病菌帶回家。許多民眾都認為衣服穿一次，不需要馬上洗，但衣服會暗藏汗漬、人體皮屑或是病菌等，間接對居家生活造成危害。醫師楊為傑說明，自己在醫院工作的衣物，也都是獨立清洗，不會跟家人的衣服混在一起，然後衣服也都會用烘的，高溫殺菌保持安全。知名家電品牌LG 推出的神器「styler 智慧電子衣櫥」，具備天然蒸氣殺菌、清新除臭與多種衣物護理行程，只要把衣物、包包、帽子、枕頭、和絨毛玩具等物品放進衣櫥裡，就能達到99.9%殺菌除蟎。



▲穿回家的衣物如不是當日要清洗，只要把衣物掛進LG styler電子衣櫥中，開啟殺菌功能，隔天就有乾淨衣服可穿。（圖／業者提供）

另外像是外套、大衣、牛仔褲這類衣物，一般人會穿一陣子後用送乾洗的方式清潔，但楊為傑醫師提醒，乾洗對於衣物的殺菌較有難度，過程並無消滅病原體的效果，且乾洗使用的化學藥劑可能會殘留在衣物上，不得忽視。





想天天清潔又怕化學藥劑殘留，「LG styler智慧電子衣櫥」的多元行程就能搞定，具備天然蒸氣衣物護理殺菌、清新除臭、溫和烘乾、褲裝摺痕線管理、LG ThinQ 遠端操控和室內除溼功能，方便又安心。楊為傑也建議，穿回家的衣物如當日沒有要清洗，可掛進電子衣櫥並開啟殺菌功能，隔天就有清潔過的衣服可以穿，不需擔憂有化學藥劑殘留。另外，過往很難除塵蟎的枕頭、嬰兒小被被和絨毛玩具等，也能丟進電子衣櫥中！



▲LG styler智慧電子衣櫥不僅提供多元行程，無化學藥劑，天然蒸氣，安心又衛生。（圖／業者提供） LG styler智慧電子衣櫥使用TrueSteam 天然蒸氣殺菌，只需用水就可有效去除99.9%過敏原與細菌，同時透過衣架擺動減少衣物上灰塵、PM2.5有害微塵和皺褶。楊為傑也說，LG styler就是個大型的「60度蒸氣消毒設備」。此外，LG styler智慧電子衣櫥更具備「除濕式乾衣」，比起風乾更迅速，還能有效避免高溫造成的衣物損傷。



▲LG styler 智慧電子衣櫥使用 TrueSteam 天然蒸氣殺菌，能減少衣物上過敏原、細菌、臭味。（圖／業者提供） ▲LG styler的遠端操控功能，手機下載APP，就能隨時在外面掌控。（圖／業者提供）

值得注意的是，LG styler智慧電子衣櫥還具備遠端操控功能，只要在手機下載LG ThinQ App，在外也能隨時掌控機器狀況，還可以隨時下載新的衣物護理行程，超多元選擇讓民眾自選。想要有乾淨整潔的居家生活，LG styler智慧電子衣櫥就能滿足！



