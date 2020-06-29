看名模林可彤分享歡樂多多5大絕招　小孩大人皆大歡喜！

▲可彤跟好友們用多多佈置的慶生派對，居然美成這樣也太夢幻！（圖／資料照片）

▲多多彩蛋 超夢幻慶生派對牆面佈置組+燙金生日帽組，多多這次也要送岀五組給媽媽們！（圖／資料照片）

▲準備滿滿一桶最愛的多多，慶生派對用多多一起乾杯，超開心!（圖／資料照片）

▲準備滿滿一桶最愛的多多，慶生派對用多多一起乾杯，超開心!（圖／資料照片）

▲充滿童心又有豐富儀式感的多多生日蛋糕塔，好吃又好看！（圖／資料照片）

慶生派對最

▲在準備點心佈置時，看著這群小寶貝們一直忍不住伸手過來想拿小蛋糕跟喝多多，一臉期待流口水的撒嬌模樣讓媽媽們看到心都融化了。（圖／資料照片）

鏡頭前總是自信完美的名模林可彤，脫下華服回到家中變身可彤媽咪，與兒子Adam相處時，也是很有主見與巧思的。她想與孩子成為朋友，為孩子選擇最好的，讓孩子學會分享，所以常常帶孩子與朋友相聚，希望孩子可以盡情享受歡樂，成為她與孩子的甜蜜回憶。最近可彤與好友們一起幫可愛的小朋友們，舉辦一場居家慶生派對，發現只要簡單的幾個巧思，就能讓這場慶生派對可愛多多、創意多多、歡樂多更多，小孩玩得瘋狂盡興，大人輕鬆愜意放空，一整天下來，大夥兒還意猶未盡，期待下一次聚會的到來！雖然是在家慶生，但是佈置也是不能馬虎的，要讓大家一走進慶生派對現場，就能感受到，原來在家佈置也能美成這樣啊！而名模品味果然不容小覷，看到小朋友們新奇不已的可愛萌樣，可彤笑著分享這次兩個夢幻生日牆面佈置重點：TIPs 1：牆面運用亮橘色雨絲垂簾搭配粉彩系氣球，整體既時尚又可愛！TIPs 2：銀橘粉生日字樣、銀色大星星氣球＋亮片氣球，完美呈現夢幻風！看到這華麗夢幻又融入童趣元素的精緻場佈，有如現代版的糖果屋，小朋友們興奮的一湧而上東摸西摸，看到桌上色彩繽紛的燙金生日帽，立即來場搶奪帽子大作戰，沒一會兒，一個個都戴起超cute生日帽， 滿足的模樣全寫在臉上，孩子們舉手投足可愛到不行。大人的派對少不了汽水飲料桶，那小朋友的慶生派對呢？當然少不了小朋友超愛的多多啦！好喝又有不同口味的多多，小小一瓶可以滿足小朋友的大大願望，慶生派對中用多多乾杯慶祝，真是太有fu啦！TIPs 1：放入彩色水球和三款口味的多多（原味/牛奶/草莓），多多飲料桶放越多越滿，小朋友就越開心！TIPs 2：可以將空寶特瓶裝水，前一晚放入冷凍庫，準備多多飲料桶時，將寶特瓶冰塊墊放在桶子下層，既可保冰又可讓多多放到滿出來！重要的主角就是生日蛋糕，為了讓小朋友有專屬感，可彤鎖定了可愛美味的杯子蛋糕，小朋友可以一人一個，吃蛋糕時也相當方便。但只是將杯子蛋糕擺盤還不夠有趣，為讓慶生派對佈置更有創意，可彤運用巧思佈置多層次的「歡樂多多蛋糕塔」，一個小蛋糕＋一瓶多多圍繞而成的獨特蛋糕塔，不但擁有三層蛋糕的儀式感，蛋糕塔頂層搭配旋轉紙馬車佈置，每個小小孩有如置身童話故事中。TIPs 1：杯子蛋糕與多多都可以選擇多種口味，讓每一位小朋友都可以選擇自己喜歡的口味！TIPs 2：可以和小朋友一起擺設，滿足他們的參與感與成就感。

超cute部署4：親子DIY可愛多多玩具！





除了好吃又好看，這次也設計了「多多創意玩具DIY」，喝完的多多空瓶不要丟，只要準備竹籤與飲料瓶蓋，剪貼一些粉彩墊紙版，就可做出好玩又獨一無二的多多創意玩具車。慶生派對中所有小寶貝們認真摸索的可愛模樣讓媽媽們驚呼聲不斷，也讓派對更加有趣好玩！



TIPs 1：車車的表情或是車身圖案也可以讓小朋友動手畫，更有趣，也可以發揮他們的創意喔。



TIPs 2：將多部車串聯在一起變成火車，與孩子沉浸DIY的樂趣。



▲親子DIY讓小孩們全心全意安靜半小時，玩具車完成後又滿場跑一起玩不停（圖／資料照片） 超cute部署5：氣球是馬上能集合小孩的法寶，屢試不爽！





▲怕小孩在派對中不聽使喚嗎?沒關係，只要拿出氣球馬上就可以收服這群小寶貝了（圖／資料照片） 怕小孩在派對中不聽使喚嗎?沒關係，只要拿出氣球馬上就可以收服這群小寶貝了，所有小朋友都愛充氣球、拋氣球，氣球彷彿是他們手中的雲朵，可以隨意飛翔，無拘無束，只要有氣球出現，小朋友可以獨自玩上好一會，爸媽放心又開心。



TIPs 1：把氣球充氣後再放開，氣球滿場飛舞，小朋友會超級開心喔~



TIPs 2：可以準備手動打氣機或是自動打氣機，節省爸媽體力。



同場加映：大人也超愛！賞心悅目多多特調



除了小人兒，其實大人也很愛酸酸甜甜的多多，這次的派對可彤也用多多加上柳橙或是蔓越梅汁，變化出令人賞心悅目的多多特調飲料。



▲想不到加入果汁與小水果切丁的多多大人特調，會如此夢幻又好喝！（圖／資料照片） Adam最愛草莓口味多多 可彤萌寶愛不釋手



對於孩子飲食嚴格把關，多多卻是少數她會讓孩子喝的飲料，因為口味多種又可以幫助消化，她分享Adam第一次喝到多多的情況，「不騙你，他真的超愛！尤其是草莓口味，幾乎一口氣就能喝光，每次結完帳，都會心急的想要開來喝，真的超誇張。」



▲Adam最愛的是草莓口味多多，每次喝都迫不及待！（圖／資料照片） 重視陪伴、互動 可彤對Adam的教養態度



「陪伴」也是可彤很重視的教養態度，即便工作忙碌，林可彤還是會花很多時間來陪Adam，「只有多陪伴才能知道孩子的個性，也才能從中調整作法，並且學著改變自己跟孩子溝通的方式。」



這次跟好友們一起準備居家慶生派對，是可彤覺得非常令人難忘的一次慶生會，隨自己喜好的設計佈置，既獨一無二、玩樂空間又很自在 ; 在準備派對過程中，爸媽跟小孩們有許多有趣的互動，一起佈置蛋糕塔，喝完多多一起做玩具車，這些活動都讓小人們止不住滿場歡樂，又有什麼比小孩幸福的笑容更珍貴更令爸媽感到滿足呢？有了這次難忘的經驗，可彤相當推薦爸爸媽媽們，善用多多與創意巧思，與孩子們一起創造出更多令人驚喜的居家慶生派對，相信大人與孩子們都會留下珍貴回憶！





想得到超夢幻慶生派對牆面佈置組跟可愛燙金派對帽嗎？



點選以下社群貼文連結，留言你最愛的多多慶生派對創意是哪個？並分享貼文，就有機會得到哦！



趕緊來留言分享：

https://www.facebook.com/214646568602122/posts/3071137136286370/

