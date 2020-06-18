台大邀40家國內外企業 　攜手部署後疫情人才培育與發展

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟環境，連帶使得企業的工作模式與人才發展策略亦受影響。台灣大學今（18）舉行座談會，邀集40家國內外企業代表與會，攜手超前部署未來人才培育發展的合作方案。





台大為有效鏈結大學未來人才培育計畫並協助學生應對未來的職場變化，今辦理「後疫情時期：人才培育與發展座談會」，台大校長管中閔表示，疫情的衝擊使得職場生態也隨之變化，疫情限制實體接觸的產業，內需服務業也受創嚴重。





管中閔認為，危機就是轉機，遠距與線上服務、電商、外賣或遊戲也相對受惠，而這本就是企業因應全球化趨勢的方法。





管中閔提醒，大環境時時在變，有意投入職場的同學須提早思考如何因應企業的需求，把握在校時自我精進與學習的機會，趁這段時間加強原本缺乏的部分，如網路、程式編碼與大數據分析等技能，培養就業力。





與會的40家企業，像是資訊科技業包括TSMC台積電、鴻海、光寶科技、聯發科、台達電、台灣應用材料、德州儀器、ASML台灣艾司摩爾、廣達、acer宏碁、台灣美光記憶體、友達光電、和碩科技、瑞昱半導體、台灣大哥大與資策會等；金融保險業包括玉山金控、元大金控、富邦金控、中信金控與國泰金控等；醫藥生技業包括輝瑞藥廠與GSK葛蘭素尼克藥廠等。其餘新興及多元產業包括奧丁丁集團、萬里雲、WTW韋萊韜悅企管顧問及巨大機械（捷安特）等。



▲台大舉行企業座談，Google台灣區總經理林雅芳出席。（圖／台大提供） 台大學生職業生涯發展中心表示，學校、學生與企業共同合作，能夠開創三方都受益的局面。對學校而言，與企業開創人才培育合作，能同時協助學生實習與就業、促進企業發掘優秀人才；對企業而言，與學校合作人才培育與招募，不僅能增加品牌形象與識別度，亦能有效招募優秀關鍵人才，促進企業競爭力提升；就學生而言，掌握就業趨勢並提升職場競爭力，為自己創造更多的職涯選擇。





台大職涯中心說明，今年協助學生就業的方式，因受到疫情影響，改以「校園現實線上徵才專區」作為替代方案，截至6月15日，線上徵才專區共計有183家企業熱心參與，點閱次數高達15萬6千餘次，也協助企業刊登395筆徵才廣告，開辦多場履歷撰寫及面試技巧等交流座談，協助有意投入職場的學生能更具競爭力。

台大學生職業生涯發展中心表示，本次活動為本校首創，未來也將會持續積極辦理，為畢業生創造與企業間的就業連結。



