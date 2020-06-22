搶進北屯機捷特區　「富宇峰景」高坪效買二房不必將就

買房挑地點，最重要的就是交通便利及公共建設發展，以台中北屯區為例，因鄰近74號快速道路，以及台中鐵路高架捷運化紅線，串聯中科及水湳的科湳愛琴橋年初也已開通，再加上年底通車的捷運綠線各項利多加持，在2019年就已成為台中房市第一大交易量熱區。





今年因台灣防疫相當成功，加上台商回流，不少人已經開始尋找下一個房市熱點，其中最受矚目的，便是「北屯機捷特區」新市鎮，除了交通建設完善外，已經動工的好市多二店更是超大吸睛賣點，不僅吸引許多北台中消費者的注意，各大建商也搶在獎勵開發年底到期前搶進卡位，光這個區域就有約30個建案，可容納超過5000戶。其中承襲七期豪宅經驗的上櫃公司富宇地產（4907），就選在捷運G0北屯總站旁，推出新案「富宇峰景」，是該區域內屈指可數超高結構個案，也是機捷特區內唯一使用防霾紗窗個案，安全性、產品保值性皆優於一般大樓。



▲地上19層、地下4層，除了視野較佳的優勢外，還有另一個更重要的因素：耐震。（圖/公關照片）

上揚國際建築團隊台中一處總經理楊濬輔表示，目前機捷特區內僅有3座超過16層樓的建案，其中「富宇峰景」地上19層、地下4層，除了視野較佳的優勢外，還有另一個更重要的因素：耐震。地震專家跟土木技師都建議，買高樓住宅應選擇超過17層樓的大樓，耐震度才會更安全，這是由於法規規定，15層樓以上的建築結構設計要經外部專業審查，所以把關更加嚴格，這是內行人才知道的購屋眉角。



▲每戶規劃2至3房，產品符合目前首購族自住客的剛性需求。（圖/公關照片）

「富宇峰景」從全平面車位、每戶20米以上的大棟距及每層樓高3米2等規劃，都可以看出建商重視居住環境的空間感。每戶規劃2至3房22-35坪，產品符合目前首購族自住客的剛性需求。楊濬輔分析，其實現在市面上推出不少２房及3房的案子，但消費者應該要多仔細比較裡面的空間規劃，以「富宇峰景」為例，空間使用規劃以自住者角度思考，設計上不僅避開所有風水禁忌，更將所有房室空間發揮到最大化，以提高坪效。因此同樣是設計可放雙人床的三房房型，「富宇峰景」總坪數比其他建案少了3、4坪，總價就可以省了上百萬，對於首購族來說，經濟負擔壓力減少，卻不必犧牲生活品質，每分錢都花得更加實在。





楊濬輔進一步提醒首購族，現在低利率時代，對於買房來說是一大利多，但除了挑選地段外，選房時還要比較產品規劃、建材、價格，此外選擇信譽優良的建商品牌，品質才會更有保障。他認為，「即使是首購小宅，也不該將就。」



