享盡生活機能便利　「樂洋洋」躍為成家最高CP值首選

▲「樂洋洋」採取高坪效規劃，室內空間不浪費，創新格局零虛坪，客餐廳開放串聯，視覺感受放大，主客臥優質規畫，公私領域分明得宜。（圖／記者宋原彰攝）

▲不僅格局方正大器、採光通風更是無可挑剔，總價1098萬起，買3房雙衛含車位，全方面一次到位！（圖／記者宋原彰攝）

位於新北市五股的洲子洋重劃區，可謂近年來相當火紅的新建設區域，不但緊鄰雙北市中心，規劃中的五股輕軌捷運，將串聯起機場捷運、蘆洲線和環狀線，讓交通不成問題；其中「樂洋洋」更為每位住戶打造超高CP值、3房2衛含車位總價1098萬起的夢想住宅，。「樂洋洋」採取高坪效規劃，室內空間不浪費，創新格局零虛坪，客餐廳開放串聯，視覺感受放大，主客臥優質打造，公私領域分割得宜，不僅格局方正大器、採光通風更是無可挑剔，總價1098萬起，買3房雙衛含車位，全方面一次到位！該建案緊鄰成泰路商圈與洲子洋中心商業區核心，此區的房屋都享有便利的生活與增值榮景；目前洲子洋開發逐漸成型，各大知名連鎖商店7-11、全家、千葉火鍋、思夢樂爭相進駐，帶來最便利的生活與增值榮景；交通上同樣四通八達，坐擁中山高、五楊高、汐五高3大高速公路系統，以及台1、台64、台65線、新北環快4大快速道路，約5分鐘串連機捷，一橋直達蘆洲捷運總站，快速串連環狀捷運新北站，卡位五股輕軌增值未來。2020年6月12日完工營運的「五股國民運動中心」，就在「樂洋洋」步行約5分鐘距離內，享受健康樂活不必等，泳池SPA、健身、瑜珈等各項設施應有盡有；此外，新北市三環六線中的「五股輕軌捷運」也正規劃評估中，未來洲子洋重劃區內將會有4個站點，串聯環狀線、新蘆線與機場捷運；近424公頃新北大都會公園、疏洪生態公園、蘆堤音樂廣場、寵物公園、微風運河、五股濕地等自然美景四季上演！輕鬆下樓約5分鐘，就到開闊達4500坪的洲子洋公園，也可連結跨堤陸橋迅速接軌新北大都會公園，水岸、生態、休閒樂活一次擁有。擁有新古典時尚大器外觀，媲美北市豪宅規格，地王身價地標身段！規劃飯店式挑高迎賓門廳，榮耀禮遇「樂洋洋」主人與賓客，VIP全齡化會館設計搭配自然景觀空中花園，讓回家就像度假一樣享受！