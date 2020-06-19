「跨黨派挺綠運輸5-1」立委共同呼籲「加速交通轉型」

隨著環保意識的抬頭，加上疫情帶來長久性的影響，民眾對於健康與生活品質更加重視，對於綠能運輸的需求明顯增加，就連為民喉舌的立委，也都感受到這股民意愈發強大。台灣智慧移動產業協會(SMAT)今(19)日所舉辦的「升級綠運輸、交通轉型要加速」記者會，就公布針對本屆立法委員進行的「2020年電動機車產業調查」，結果發現，有高達95.1%的立委，支持政府推動電動機車產業發展。且在這場記者會中，跨黨派立委王婉諭、洪申翰、高虹安、魯明哲均到場支持，顯示不分朝野黨派，力挺綠能運輸、推動電動機車產業已是共識，期盼政府交通轉型朝向永續目標，加速邁進。





台灣智慧移動產業協會理事長王健全表示，台灣是機車王國，尤其行政院長蘇貞昌也曾說過「機車是台灣人的腳」，因此，在其他國家的運輸工具電動化，可能都以電動汽車為主，但是在台灣，則會從電動機車開始，先讓民眾感受到運輸工具電動化的優點。



長期關心親子議題的時代力量王婉諭立委表示，她擔任立委前是全職媽媽，發現孩子過敏、呼吸道問題，跟空氣污染息息相關，因此，目前汰換老舊機車的政策，七期油車跟電動機車的汙染程度相異，卻領同樣的補助，接下來政策應該更細緻調整。





以環保為主要政策的民進黨洪申翰立委認為，要提昇空氣品質，就需從減少移動污染源開始，推動運具電動化，更是改善交通廢氣污染的關鍵。台灣不只有機車和ICT產業鏈的優勢，再加上再生能源，若能提早佈局，及早卡位，透過產業「三強聯手」，我國在綠能產業的未來，肯定能夠佔盡優勢。





產業出身的民眾黨立委高虹安則指出，發展智慧城市的過程中，綠運輸也佔了很重要的地位。運用資料收集大數據，更能加速城市智慧化、能源最佳化，因此政府應協助推動傳產升級。另外，本身即身體力行，使用電動車宣傳及代步的國民黨立委魯明哲委也表示：「地球不是向上一代繼承而來，而是向下一代借來的，所以每個人都應該為環保多盡一份心力。未來也將會秉持在野監督的責任，持續協助推動交通部的智慧運輸新五年計畫。」





該調查為SMAT委託山水民意研究公司，針對第10屆立法委員所進行的產業意向調查，總計完成61份有效樣本，回收率54%。調查期間為2020年3月17日起，至2020年4月7日止。



