LG家電引領AIoT物聯時代　「智慧家庭體驗展」開跑送好禮

▲LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展，邀請消費者透過互動體驗的方式，親身感受物聯網的便利性。可直接利用手機的LG ThinQ APP或透過2020 LG AI語音滑鼠遙控器啟動家電。（圖／台灣LG電子提供）

▲LG 作為智慧家庭的領導品牌，持續以領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，結合全系列內建 WiFi 的智慧家電商品，讓消費者體會最便利的生活。（圖／台灣LG電子提供）

▲LG ThinQ Home智慧家庭體驗展 全台巡迴資訊。（圖／台灣LG電子提供）

隨著AI與5G時代來臨，智慧家庭成為趨勢，台灣LG電子看準台灣消費者對IoT（物聯網）家電接受度很高，因此特別規畫LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展，以專業導覽、互動體驗與拍照集點三大活動形式，讓大家體驗智慧家電生活不再遙不可及，體驗展首站台北場於今（19）日至21日開跑，7、8月也將移師台中與高雄，參與活動並打卡上傳還可獲得驚喜小禮物。LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展，規畫三大情境區「黑科技生活」、「粉居家慢活」、「綠健康樂活」，模擬不同的生活使用情境，邀請消費者透過互動體驗的方式，親身感受物聯網的便利性。可直接利用手機的LG ThinQ APP或透過2020 LG AI語音滑鼠遙控器啟動家電，LG ThinQ連網技術也可利用語音對智慧音箱下達指令聲控家電。台灣LG電子董事長宋益煥表示，其實LG家電產品早在四、五年前，就已經內建WIFI，一開始他們也想知道台灣消費者對於IoT家電的接受度，而事實證明，近幾年下來，台灣對於IoT家電接受度是除了韓國以外最領先的，因此特別重視台灣消費者的心聲。迎接AI大數據與5G時代，LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展就是希望讓更多消費者，透過實際體驗、互動，如行動工具與智慧家電聯網互動，突破空間與時間的限制，讓大家認知到實現智慧家庭生活不再遙不可及，生活將變得更便利與美好。雖然今年以來爆發新冠肺炎疫情，但台灣LG電子資深副總經理羅時景指出，台灣家電買氣還是很旺，尤其是訴求健康、殺菌的白色家電產品如電子衣櫃、有蒸汽功能的洗衣機都賣得不錯。另外，民眾宅在家的時間變多，黑色家電如電視與音響業績也有成長。台灣LG電子指出，目前LG家電90%都做到IoT，尤其5G時代來臨，家電產品不再只是透過行動工具遠端遙控，甚至做到AIoT可以跟家電互動，像是冰箱系統會提醒消費者食材保鮮情況，使用洗衣機也會建議洗衣模式。只要拿起手機打開LG ThinQ APP，就能輕鬆掌握家電狀況，留下更多時間與家人享受珍貴的相處時光。LG ThinQ Home智慧家庭體驗展北中南接力開展，首站於今日在台北華山文創園區盛大開展，入場禮與體驗禮包含氣球與冰涼氣泡飲。凡於活動期間完成產品體驗集點卡活動，體驗區拍照並上傳個人臉書或IG，並標註#LGTHINQHOME與#LG智慧家庭體驗展，並設定公開即可至兌換區獲得甜蜜小禮物。