「跨黨派挺綠運輸5-2」洪申翰：機車、ICT、綠能三強聯手

▲「綠色振興」成為現今國際間重要議題，立委洪申翰表示，台灣原本就在機車、ICT產業具有優勢，若能與再生能源產業，三強聯手，就可在綠色經濟裡創造更大綜效。（圖／資料照片）

新冠肺炎疫情發生以來，由於各國封城，商業及交通活動量減少，各國空氣品質改善許多，根據不同研究推估，今年全球碳排放量降低的幅度，將達歷史新高，也讓大家注意到，人類活動對於環境的破壞力。如何兼顧經濟復甦與環保的「綠色振興」，成為現今國際間重要議題。





在台灣，近年不論是學界或環保團體皆認為，要提昇空氣品質，關鍵就是致力改善交通運輸類的移動污染源，長期關注環保和減碳議題的立委今(19)日也發聲力挺。民進黨不分區立委洪申翰參加「升級綠運輸交通轉型要加速」記者會時表示，台灣不分藍綠黨派，都應共同關心空污問題，過去固定污染源較受關注，但近年越來越有共識，空氣品質未來要變好，關鍵是運輸部門的「移動污染源」，隨著這波社會趨勢，運輸部門的願景應朝向綠色又健康的交通方向邁進。





根據台灣智慧移動產業協會公布的「2020年電動機車產業調查」結果，超過九成五受訪立委，不分黨派，皆支持政府推動電動機車產業發展，可見推動電動機車產業發展，已是跨越黨派的朝野共識；而針對推動電動機車產業的重要目的，93.4%的委員回答是「改善空污」，其次是「節約能源」 (54.1%)、「產業發展」(45.9%)、「智慧交通」(32.8%) 。



▲立委洪申翰表示，隨著再生能源比例越高，電動化運具會越來越環保。（圖／資料照片）

洪申翰委員表示，「運具電動化」將是推動「綠運輸」關鍵中的關鍵。唯有及早佈局和投資，才能在這一波浪潮中，搶到優勢地位。過去政府較側重大眾運輸，但私人運具同樣重要，尤其台灣的機車數量這麼多，不能忽視，同時政府應有更詳細的配套方案，例如充（換）電站規劃及設置等，這樣才能有效推廣電動機車，提高普及性。





「2020年電動機車產業調查」調查報告亦顯示，有97.7%的受訪立委贊成廣設充換電站，95.4%贊成提供電動機車補助。另外，設置電動機車免費停車格(67.4%)、規劃電動機車專用車位(60.5%)的支持度亦達六成以上。





洪委員也指出，隨著再生能源比例越來越高，電動化運具會越來越環保。台灣綠運輸接下來會遇到幾個問題，第一是技術，第二是制度，第三是政治，而台灣本來就在機車、ICT產業具有優勢，若能再加上再生能源產業，形同三強聯手，在環保產業裡能創造更大綜效！





「2020年電動機車產業調查」為SMAT委託山水民意研究公司，針對第10屆立法委員進行的產業意向調查，總計113位立委中，完成61份有效樣本，回收率54%。調查期間為2020年3月 17日起至4月7日止。



