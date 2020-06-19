「跨黨派挺綠運輸5-3」王婉諭：別讓廢氣危害孩子健康！

主打親子議題的立委王婉諭，向來重視孩子的健康安全，她表示，現在許多小朋友都有過敏、呼吸道不適的問題，不少研究都指出，這跟空氣污染息息相關，其中馬路上的交通廢氣，正是民眾日常生活中最常接觸的第一線空污類型。今(19)日在台灣智慧移動產業協會所舉辦的「升級綠運輸－交通轉型要加速」記者會現場，王婉諭委員特別到場支持，力挺綠能運輸，期盼政府推動交通轉型，朝向環保永續的目標，加速邁進。



王委員認為，多數民眾每天要出門上班上課，馬路上車流多，碳排放量不能忽視，民眾很容易就吸入大量的汽機車廢氣，直接影響全民健康。尤其小朋友的個頭小，更接近地面，會比成年人吸進更多廢氣，再加上孩子們還在發育，對環境的敏感度高，因此交通廢氣所造成的空氣污染，對孩子健康的危害也就更為明顯。



▲王婉諭委員站在母親角度，關心交通廢氣與移動污染對孩子的危害，呼籲政府應鼓勵民眾選擇使用更環保的交通工具。（圖／資料照片）

同時，王婉諭在記者會上呼籲，政府除了要多加推廣大眾運輸之外，還要引導民眾選擇更環保的私人交通運具。因為大部分的民眾還是非常依賴私人交通工具，許多短距離的交通，例如買菜、採買日用品等，機車可以補足大眾運輸無法顧及的不便利，尤其對居住在非都會區的民眾而言，私人汽機車更是重要的代步工具。





檢視政府鼓勵民眾選擇環保運具的成效，王婉諭曾質詢環保署，明明訂出了溫管法的修法方向，包括補助汰換、新購電動機車、打造低碳交通等，但今年環保署卻取消新購電動機車的補助，顯見政策執行與大目標背道而馳。以空污基金的使用規劃為例，環保署選擇補助電動公車，長期來卻出現補助賸餘款過高，2019年更是100%賸餘，此部分資源就應該調整。王婉諭建議，應改為選擇移動污染源較高的城市，擴大補助範圍；此外，目前汰換老舊機車時，七期油車跟電動機車的污染程度相異，卻領有相同的補助，政策上應該調整。





根據台灣智慧移動產業協會發布的「2020年電動機車產業調查」結果顯示，絕大多數的立委支持政府推動電動機車產業發展，且不分黨派，支持比例均達95%以上，可見推動電動機車產業發展，已是朝野共識；而有93.4%的委員認為，推動電動機車產業的重要目的就是「改善空污」。





王婉諭強調，「環境正義」應視為追求「公平正義」的重要一環，思考如何讓下一代有更美好的環境及未來，是此刻我們的工作，期待政府能更加積極做跨部門連結，包括整體產業發展、運輸轉型等政策，都需要針對永續目標去做調整，並檢討政策落實的成效，也希望所有人，都能共同協助推進綠色永續的未來。



