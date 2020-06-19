「跨黨派挺綠運輸5-4」通勤全靠它　魯明哲力推電動機車

▲基層出身的立委魯明哲以身作則，以電動機車作為上下班代步工具，並在「升級綠運輸交通轉型要加速」記者會上分享使用心得。（圖／資料照片）

選舉期間，魯明哲委員成立「小哲電動機車隊」掃街拜票，主打低碳選舉，用行動實踐愛地球的環保理念，今（19）日台灣智慧移動產業協會（SMAT）舉辦的「升級綠運輸交通轉型要加速」記者會，魯明哲也到場與王婉諭、洪申翰、高虹安等立委，跨黨派共同力挺綠能運輸，呼籲政府加速交通轉型。





曾任中壢市長，成功轉戰國會的國民黨立委魯明哲，深耕在地，深知時代不斷在進步，民眾越來越重視環保議題，因此在去年參選時，就決定改變傳統宣傳車的方式，改用電動機車隊拜票。當選之後，他鼓勵助理繼續使用電動機車，作為上下班通勤的交通工具，希望以身作則，透過環保永續循環使用的理念，減少對於環境的負擔。





根據台灣智慧移動產業協會委託山水民意研究公司執行的「2020年電動機車產業調查」結果顯示，有超過９成５立委支持政府推動電動機車產業發展。有超過九成三的受訪立委認為，推動電動機車產業最重要的目的在於「改善空污」；另外對是否支持政府提供消費者汰購電動機車補助的比例上，有高達96.7%的受訪立委表態支持，支持新購電動機車補助比例也高達95.1%，顯見對於環保意識，朝野立委不分黨派，皆有相同的共識。





魯明哲說，在台灣，機車是許多人的重要代步工具，而電動機車量體小，還能減少空氣污染，好處多多。政府應該透過補助，來鼓勵消費者新購或汰購電動機車。同時，身為電動機車使用者，他也建議各縣市應廣設充（換）電站或專用車位等友善電動機車的設施，讓大家使用方便，這將大大提升民眾選擇電動機車的意願。



▲魯明哲立委表示電動車好處多，期待大眾運輸與私人運具，皆能達到交通加速轉型的訴求。（圖／資料照片）

除了鼓勵私人運具電動化，魯明哲也強調，交通是城市發展的重要基軸，發展大眾運輸系統同時，私人運具也應該要同步推動轉型升級。多年前他在擔任中壢市長時，就已經努力推動公車電動化，未來在交通委員會裡，會盯緊交通部，協助推動新五年期智慧運輸系統計畫，兼顧民眾的交通便利與環境友善。



