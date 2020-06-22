NOW早報／不聽勸用肉眼看日環食！男「偷看一下」結局慘

不聽勸用肉眼看日環食！男「偷看一下」 下場悲劇了
全台矚目的天文盛況「日環食」在昨天下午登場，不少民眾從各地湧至天文館和環食帶涵蓋的 10 個縣市，只為了目睹難得一見的天狗食日。然而在不少專家提醒，千萬要準備特別的觀測工具來看日環食的情況下，還是有網友因為不信邪，在日環食處於「初虧」階段的時候就用自己的肉眼來觀測，沒想到下場卻讓他超懊悔。
昨天的天文奇觀「日環食」吸引不少民眾走出戶外，希望能一睹「上帝的金戒指」，就有網友不信邪的走出戶外，試著用肉眼來觀測日環食「剛剛出門想說天氣陰陰的，就用肉眼偷看一下日環食初虧，原本想說太陽離我那麼遠哪可能怎樣」，沒想到在他短暫的看了一下之後「現在眼睛看東西都有土黃色圓形殘影」。其實眼科專家呂俊憲博士就指出，搶著目睹世紀奇景就用肉眼來觀測的話，可能會造成眼睛黃斑部病變，過量紫外線將會造成太陽灼傷，嚴重的話甚至會造成白內障。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後山區、東北局部雨
今（ 22 ）日持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，由於西南風逐漸增強，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，局部地區會有短暫陣雨，午後則是在東北部地區及各地山區有小範圍短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍都在 34 、 35 度以上，尤其大台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東更可達 36 度，花蓮縱谷因缺乏海風調節，甚至可能出現更高的溫度；另外，各地紫外線指數也容易達過量或危險等級，外出活動需做好防曬工作並多補充水分。
「上帝的金戒指」絕美誕生全紀錄 NOWnews 空拍直擊！
天文盛事「日環食」於 21 日下午登場，為了一睹「上帝的金戒指」的奇蹟美景，不少民眾一早就出門卡位，各處觀賞地點也湧入許多人潮。對此，《 NOWnews 今日新聞》也透過全台唯一的航機空拍，獨家以空拍鏡頭，利用不同角度一覽日環食的奇蹟美景。
WHO 宣布進入「新危險階段」 點名防疫模範恐爆發第二波
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在各國蔓延，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞當地時間周五（ 19 ）的新聞簡報會上表示，世界已經進入「新危險階段」，大流行的傳播速度加速，且單日新增確診數逾 15 萬，同時目前「疫情受控」的地區也有再次爆發的可能。
馬英九、吳敦義拒赴江啟臣餐敘 朱立倫：還要凝聚共識
國民黨主席江啟臣日前宣布改革委員會討論成果，兩岸論述方面提四大支柱，表明「九二共識是『過去』扮演兩岸求同存異的重要工具」。傳出此論述引起前總統馬英九、前副總統吳敦義的不滿，原先江邀請前黨主席們餐敘、共商改革及高雄補選，馬、吳「因故」不便出席。 21 日朱立倫被問及此議題，他表示相關論述，還是要等到大家聚在一起時才好討論。
王彩樺小女兒正臉照曝光 「水汪汪大眼」甜笑飄仙氣
「台灣濱崎步」王彩樺雖然已年過半百，整個人看起來依舊年輕、有活力，12 年前與老公黃品文踏入婚姻，隨後迎來 2 個寶貝女兒，一家 4 口幸福甜蜜，近來王彩樺在臉書上大方曝光小女兒的正臉照，清秀的顏值十分吸睛。（編輯：賴詠璿）
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