NOW早報／不聽勸用肉眼看日環食！男「偷看一下」結局慘

▲百年難得一見的天文奇景日環食。（圖／取自 pixabay ）

全台矚目的天文盛況「日環食」在昨天下午登場，不少民眾從各地湧至天文館和環食帶涵蓋的 10 個縣市，只為了目睹難得一見的天狗食日。然而在不少專家提醒，千萬要準備特別的觀測工具來看日環食的情況下，還是有網友因為不信邪，在日環食處於「初虧」階段的時候就用自己的肉眼來觀測，沒想到下場卻讓他超懊悔。

其實眼科專家呂俊憲博士就指出，搶著目睹世紀奇景就用肉眼來觀測的話，可能會造成眼睛黃斑部病變，過量紫外線將會造成太陽灼傷，嚴重的話甚至會造成白內障。

▲民眾欣賞日環食時，沒利用觀測工具做好防護，下場讓他超懊悔。（圖／翻攝自 PTT ）

天文盛事「日環食」於 21 日下午登場，為了一睹「上帝的金戒指」的奇蹟美景，不少民眾一早就出門卡位，各處觀賞地點也湧入許多人潮。對此，《 NOWnews 今日新聞》也透過全台唯一的航機空拍，獨家以空拍鏡頭，利用不同角度一覽日環食的奇蹟美景。

▲《 NOWnews 今日新聞》透過全台唯一的航機空拍，以獨家的空拍鏡頭，利用不同角度詮釋出日環食的奇蹟美景。（圖／NOWnews ）

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在各國蔓延，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞當地時間周五（ 19 ）的新聞簡報會上表示，世界已經進入「新危險階段」，大流行的傳播速度加速，且單日新增確診數逾 15 萬，同時目前「疫情受控」的地區也有再次爆發的可能。

▲ WHO 秘書長譚德塞（右）、緊急事件執行主任萊恩（左）。（圖／翻攝自 Daily Sabah ）

國民黨主席江啟臣日前宣布改革委員會討論成果，兩岸論述方面提

四大支柱，表明「九二共識是

『過去』扮演兩岸求同存異的重要工具

」。傳出此論述引起前總統馬英九、前副總統吳敦義的不滿，原先江邀請前黨主席們餐敘、共商改革及高雄補選，馬、吳

「因故」不便出席。 21 日朱立倫被問及此議題，他表示相關論述，還是要等到大家聚在一起時才好討論。

▲前國民黨主席朱立倫。 (圖／記者吳承翰攝)

▲黃繶帆（右）氣質出眾。（圖／王彩樺臉書）