女力人物／金門姑娘渡海來　吳玉珮憑巧手藝膳界博美名

高中畢業隻身來台闖天下的吳玉珮，30幾年來當過鞋廠作業員，也在精品店當店員，後來創業賣家鄉美食，寄情繪畫，在人生地不熟的台灣拼博，竟能橫跨藝膳界闖出名號，人生看似充滿意外，其實全靠一步一腳步打拼出來；吳玉珮說，跨海來台的人生，是以戰戰兢兢，如履薄冰心情開創，只許成功，不許失敗。





54年次的吳玉珮，本業經營餐飲，是人氣小館雙漁堂老闆娘，但是每每遞出名片，名片刊印美麗畫作，總讓初識者驚呼「這是妳畫的嗎！」今年2月接掌台中市大台中美術協會理事長的吳玉珮，用烹調美食的巧手創作，成績不遜本業，因為在她的信念中，美食是藝術，繪畫也是藝術，她運用的得心應手！



事實上，吳玉珮個性中藏有的藝術因子，從小就顯露端倪。吳玉珮父親是金門古蹟修繕師，母親經營小吃店；吳玉珮指出，從小看爸爸修復古蹟，內心會不自覺的跟著他的動作在每件物品上色，感覺很有趣，不只這樣，上課時，同學用心聽課，她會分心在課本塗鴨，舉凡人物、花草或動物等都是她愛畫的圖樣，「課本成了最好練習本」。



▲堅信繪畫與美食都是藝術的吳玉珮，將兩者運用的得心應手，相輔相成。（圖／金武鳳攝，2020.5.19) 從小喜愛畫畫的吳玉珮，人生前半段總在為生活忙碌奔波；吳玉珮表示，初來台灣，職校學歷只能當店員或工廠作業員，之所以投入餐飲業，純然是無心插柳，因為當過精品店員的她，一心想開精品店自己當老闆，精品店創業門檻高，她盤算著先開小吃店積存資本，79年開創雙漁堂一頭栽入，再也回不了頭，開精品店埋入心中成殘念。



▲個性爽朗熱情的吳玉珮，血液中藏有浪漫因子，最愛畫花卉，百合是其一。（圖／金武鳳攝， 雙漁堂是學士路商圈的人氣餐廳，吳玉珮傳承媽媽的好手藝，一道道筍乾焢肉、麻油松阪肉及滿漢干貝粽，帶有媽媽味道的家常菜，百吃不膩，最受家庭客及中國附醫師生歡迎；學海無涯，吳玉珮戰戰兢兢力求上進，為了提升廚藝，赴日本學藝後，又大器的開班傳授所學，不藏私傾囊相授，在廚藝界人人稱她「珮姐」，擁有好人緣。



▲在藝膳界游刃有餘的吳玉珮，將美食與繪畫結合運用，得心應手，粽子是雙漁堂的招牌，一年四季供應。（圖／金武鳳攝，2020.5.19) 大約10年前，雙漁堂生意穩定，吳玉珮重拾畫筆，跟隨東海大學美術系研究所學生陳縈禎學油畫，最初從潑畫開始，一心只想玩顏色，紓發內心創作欲念；吳玉珮筆下最愛畫百合、玟瑰等花卉，色彩斑斕亮麗，一幅幅像似寄託了吳玉珮的浪漫情懷，賞心悅目，今年獲選美術協會理事長，肯定業餘興趣也能玩出精彩的繪畫人生。





女力人物／開創時代新局 20世紀「女力」蓬勃發展

女力人物／動保界漂亮寶貝毛品樺 用愛與專業服務毛小孩

女力人物／為母則強 改變陳舊觀念 種出友善環境的好茶

女力人物／專屬台灣的甜蜜滋味 孫霞打造高品質國產蜂蜜

女力人物／六年級林純珍有膽識 單打獨鬥實踐創業初衷

女力人物／台灣精品揚名國際 潘雨晴搶佔香水一席之地