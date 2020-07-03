國道三號五楊高架延伸頭份　上德滙搶優勢推建案

▲附近也有學校、醫院、超市、尚順育樂世界等，生活機能與交通都很便利。（圖/公關照片）

▲受惠於交通上的優勢，未來住戶將不受塞車之苦，開車出門不用繞遠路，10分鐘內即可上高速公路。（圖/公關照片）

台積電計畫在苗栗竹南科學園區建廠，預計投資3000億元；力晶科技也預計投入2400億在蓋晶圓廠，初估可造就2500個以上的工作機會，再加上「國道一號五楊高架延伸至頭份和中山高第二交流道口設置」確定動工以及「前瞻計畫藍綠雙城縫合計畫」等優勢，上德滙看好竹南未來房市，大舉購地興建，搶先推出超優質建案。上德滙基地面積達1077坪，總戶數規劃168戶及2間店面，坪數規劃從45坪到73坪，3至4房型可供選擇，樓高24層超高視野，可以遠觀頭份市區，每坪單價僅23萬至26萬，吸引不少換屋族前來了解。附近也有學校、醫院、超市、尚順育樂世界等，生活機能與交通都很便利。苗栗縣府提出「竹南頭份雙城藍綠縫合計畫」爭取前瞻計畫4.42億元，以竹南火車站、竹南頭份運動公園為核心，以環市、中央及自強路圍繞的區域為範圍，預計今年將會動工。上德滙經理郭峻誠表示，上德滙座落公園第一排，地點就在52000坪的公園旁，有水有綠，非常符合居住。不僅如此，國道一號五楊高架延伸至頭份和中山高第二交流道口設置，上德滙也將受惠於交通上的優勢，未來住戶將不受塞車之苦，開車出門不用繞遠路，10分鐘內即可上高速公路；另外台積電和力晶科技未來將在竹南建廠，創造至少2500個工作機會，郭峻誠表示未來竹南地區將會更加熱鬧，房市也將更熱絡。