獨家報導　宥勝召開記者會當Youtuber自揭真實家庭生活

男星宥勝與老婆蕾媽育有一子一女,在YouTube頻道「宥勝去哪兒」曝光一家露營車過生活的日子,宥勝看待全家旅行,是一種生活狀態的轉變,不論是生活習慣或飲食習慣,在鏡頭底下,我們看到這一家人最真實的一面。





本身就熱愛接觸大自然的宥勝,除了親自帶著孩子認識世界,同時也透過鏡頭紀錄全家真實生活,可以看到宥勝一家人在旅途中自然流露的互動,對於宥勝來說,不論是自己或是與家庭的情感,一切都是從「真實」出發。



▲倍潔雅無漂白衛生紙,是因為100%無漂白原生木漿、擁有天然木質素的原色,並且通過美國FDA食品級檢測標準與德國敏感肌檢測。(圖/公關照片)

宥勝對真實的追求,也顯現在日常用品的選擇上,上周主動召開記者會,用自身的使用經驗來破除大家對原色衛生紙的疑問。他選擇使用倍潔雅無漂白衛生紙,是因為100%無漂白原生木漿、擁有天然木質素的原色,並且通過美國FDA食品級檢測標準與德國敏感肌檢測,可安心接觸食物與口鼻,讓他們全家人使用更放心。



▲倍潔雅衛生紙不僅是給予家人更健康的愛,更是對地球環保盡一份心、永續生態平衡。(圖/公關照片)

宥勝透過自製Youtube節目,首次揭露自己最真實的家庭生活細節,私下與螢幕上的他幾乎一致,都帶著滿滿對於自然與旅遊的熱愛。對於熱愛探索大自然,關注環保議題的他來說,大力推薦倍潔雅無漂白原生衛生紙的主因,正是其通過PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 全球最大環保林木驗證的肯定,從源頭的科學育林,到實現「林漿紙一體化」的理念,這代表使用倍潔雅衛生紙不僅是給予家人更健康的愛,更是對地球環保盡一份心、永續生態平衡。





