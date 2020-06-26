端午節吃粽子驚見特殊包裝　網友：「包中＋好運」快吃！

有趣

端午佳節粽飄香，每年到了這個時候，不免都要吃上幾顆粽子，加上大考即將到來，不少家長都會挽起衣袖與考生一起包粽子，祈求考生能有好成績。但香噴噴的糯米飯加上淡淡的荷葉香，是大多人記憶中的滋味，日前卻有網友分享，自己期待已久的粽子，媽媽為了祈福，竟然用了昨天拿到的御守包裝紙包粽子，讓他哭笑不得。近年來國人飲食健康觀念改變，不少粽子在食材都已進行改良，但「荷葉粽」仍是大多人對粽子的印象，該名網友分享，「端午連假回老家，早上一起床就期待著媽媽包的海陸豪華粽子，加上媽媽素有XX里的粽子公主稱號，但他一到廚房後，卻發現粽子的包裝明顯不同」，這才發現是日前吃完麥當勞滿福堡包裝紙包成的粽子，該文在Dcard版一出，引起許多網友討論。有網友笑說，「不愧是粽子公主，神人級無誤」、「這是好運粽」、「媽媽超專業」、「不愧是媽媽，包中+好運，太神了」、「原來是漢堡阿我還以為是粽子」。也有考生網友提到「下週指考，跪求一顆」、「吃這個考試會更中嗎」，更有網友好奇詢問，「應該不是包下去蒸吧」，更有網友歪樓說「屈原表示：今年的粽子有漢堡味」。事實上，每年到了端午節，粽子的口味是許多人討論的焦點，在北部大多人會先將糯米炒過後加上配料包入荷葉中蒸熟稱為「北部粽」，到南部，則是習慣將生糯米加上配料直接下水煮熟，就是「南部粽」，唯一相同的是荷葉的香味，網友的媽媽發揮創意，以速食店新的漢堡包裝紙包粽子，無疑也是希望為考生求得好運氣，如同麥當勞每年都會推出「保好運包裝的滿福堡」便很受網友喜愛，之前還有考生集滿 75 顆滿福堡到文昌廟拜拜，這次連端午節都有人拿來拜，令許多網友都感到十分有趣。