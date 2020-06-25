專訪／拒絕被標籤「天才IT大臣」　唐鳳：那是動漫角色

▲行政院政務委員唐鳳指出，她「自費公差」拚外交並不僅是代表國家，最重要是代表一種「Taiwan can help」的精神。（圖／記者陳明安攝）

專司社會創新、開放政府等議題的行政院政務委員唐鳳，在本次新冠肺炎疫情大放異彩，其卓越的數位能力更被日媒評價為「天才IT大臣」。不過面對此番美譽，唐鳳謙遜地說，這個稱號已經像是動漫人物一樣，成為一個可供網友自由運用的素材或「梗」，他雖然樂於見到象徵台灣創新的形象能在各界「增幅」，但並不會認為「那個（天才IT大臣）就是我！」唐鳳日前曾在PTT批踢踢實業坊回文，自己2016至2018年初所有的國際會議都是自費參加，甚至是背了1千多萬房貸來「拚外交」。唐鳳在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，恰巧就是他在 PTT回文的當天。當聽到記者詢問此議題時，他也急忙解釋，這個「自費公差」時期其實有其背景。唐鳳說，他在剛上任時，去過西班牙馬德里、法國巴黎以及美國紐約等地，參加包含OGP（開放政府夥伴關係聯盟，Open Government Partnership，簡稱OGP）等會議，「在這個過程裡面，其實最重要的不是說好像我代表整個國家，而是我代表一種『Taiwan can help』的精神。」這個「Taiwan can help」的精神，背後其實也隱含著台灣在國際場合的尷尬處境。唐鳳指出，台灣由於不是許多國際組織的一員，當面對假訊息或像是這次疫情的危機時，無法依循他人的指導，得要自己想出辦法，而台灣「在這個情況下，我們就非常具有原創性！」唐鳳表示，台灣發展出來的解決方案，有個前提，那就是不以犧牲民主自由作為代價，舉例來說，台灣透過「迷因」來傳播正確訊息，而不是由政府強制下架哪些訊息，這樣的方式能夠應用在任何民主自由的國家，且傳播效率也比較高；如果是在比較極權國家，可能會有其他不同方式來面對疫情或假訊息等問題，但這種方式可能只能應用在他們自己國家上。唐鳳為了傳播這樣的台灣精神，透過視訊或實際參與等方式，在全球參與各式會議，有時甚至不惜自費參與。他提到，在入閣初期，他所參與的國際會議不一定具有官方色彩，可能是由民間舉辦的活動，或是與某位具影響力的意見領袖會談，嚴格來說屬於民間外交，這也因此在公差後要核銷時，找不到特定的項目，所以才透過「自費公差」方式出國。透過與國際對話，唐鳳以自己的步調走出「低調外交」，不僅讓世界看見台灣，也讓國際間對這位數位政委感到好奇。尤其在新冠肺炎疫情期間，唐鳳運用自身的數位長才整合政府與民間資源，推出名揚全球的「口罩地圖」、「口罩實名制2.0」等政策，吸引全球媒體爭相報導，其中日媒《AERA dot.》更以「IQ 180的38歲天才大臣」稱呼之。「天才IT大臣」名號從日本紅回台灣後，佔據國內媒體不少版面。但當記者問到此稱號時，唐鳳冷靜分析，「大臣」是屬於君主立憲國家才有的職位，台灣是有直接參與民主特色的共和國，所以是只有委員並沒有大臣。唐鳳認為，日本會出現這種現象，是源於日本年輕人對參與政治感到挫折，因此運用她的形象來刺激日本官員；不過，「這個就有點像是動漫角色一樣的狀態，跟我已經沒有什麼關係，就是他們（網友）可以運用的素材或一個『梗』。」「就像Dos Monos（日本饒舌團體）一樣，要拿我的這些隻字片語來創作。」唐鳳說，這種現象也可視為是把台灣的創新想法有所「增幅」，讓台灣精神也能夠擴散到更多的地方，所以他是樂觀其成。那如果是小孩子想以所謂的「天才IT大臣」為未來志願呢？「我當然也不會鼓勵年輕人變成動漫角色，這個可能不是一個很有效的一個志願。」他強調，「我不會覺得那個（天才IT大臣）就是我」。