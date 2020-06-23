台灣特色供品盤　外國朋友用來吃飯恰當嗎？

▲網友分享自己美國朋友最愛用這款「台灣特色」碟子盛食物，但其實這在台灣是拜神明用的，讓她好尷尬。（圖／翻攝自爆怨公社）

台灣的民間信仰有許多特色物品，例如廟中常看見的紅色供品盤，是專門用來呈放祭拜用的供品，但前些日子有網友就透露自己的美國朋友特別喜歡用供品盤來裝食物，看起來頗有趣味，但這種供品盤可以用來當吃飯用的餐盤嗎？其實這種供品盤真的是台灣民間信仰中的特色，絕大部分都出現在廟裡或是與宗教有關的科儀場合，例如幫神明祝壽或是中元普渡，都會看見信眾將供品放在這種供品盤中，可以說是民間信仰基本款。這種紅色供品盤因為輕便、顏色喜氣、耐摔，再加上簡單清洗後就能重複使用，所以在廟宇中非常受歡迎，但在使用上仍有一些不成文規矩，最簡單且最重要的一點，就是這種供品盤不會用來裝油膩的食物與調理過的料理。如果各位有印象的話，都會看到紅色供品盤內放的都是水果、餅乾、用塑膠袋分裝好的小點心。為什麼會有這種不成文規矩？其實很簡單，因為這種紅色供品盤大多是廟宇的公共財，是大家一起使用的，為了避免清洗上的麻煩，所以裝在盤中的食物很少看到油膩的食物與調理過的料理。如果信眾準備了調裡過的食物祭神，大多會使用自家的碗盤，為的是避免造成其他信眾的困擾。但如果以這種帶有民間信仰氣息的供品盤當自家餐盤使用會不會有什麼禁忌？其實是沒有的，雖然供品盤大多出現在廟宇中，但它的本質就是個盤子，如果只是在家中使用，不管是用來裝食物還是裝點心都無須罣礙。而供品盤顏色喜氣又有著藝術氣息，外國朋友會喜歡其實並不意外。（編輯：黃彥昇）