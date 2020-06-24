打卡餐廳好拍更好吃！達永食堂夏日沙拉　新鮮爽口又健康

▲位於內湖的達永食堂，因特殊貨櫃屋造型成為網友打卡熱門地點。（圖/資料照片）

鄰近內湖各大賣場地區，隱身在大樓旁的神祕貨櫃屋，由於造型特殊，是近來網美們拍照打卡的熱門景點。乍看好像是兩間不同店家，其實是個ㄇ字型的設計，一邊是供餐食的「達永食堂」，另一邊則是各式飲品的「阿達阿永咖啡館」，不同角度拍，特殊空間感即呈現出不同的感覺，讓人會想在各個多待片刻，找出自己獨一無二的拍照視角，無怪乎在社群媒體中小有名氣。





走進內部，整體空間寬敞舒適，還設有藝文展覽區，讓藝術家們的作品可以供大家欣賞。其中最受歡迎的，就是沙發區及全透明的網美拍照空間，簡直就是洗版臉書IG的熱門必拍點。經理賴家丞表示，由於座位數量與間距都相當足夠，加上戶外也有座位區，剛好符合現在保持社交距離的要求，因此即使在疫情嚴重期間，餐廳的生意並沒有減少太多，周末用餐尖峰時間甚至需要預約才吃得到！



▲內部充滿設計感的空間，任何一個角度拍出來都有不同的感覺。（圖/資料照片）

能讓生意不受疫情影響，當然不只有極具特色的裝潢而已。達永食堂提供中西式各種料理，符合不同客層的需求。經理賴家丞說：「像是平日中午，來吃的上班族比較多，中式套餐很受歡迎；不過若是放假周末，西式餐點就比較受到青睞，晚餐時間也有不少人會點主餐。」





在附近上班的Sherry就很喜歡這裡的西餐，她認為達永食堂的西餐CP值超高，主餐價格只比燉飯高一些，而且配菜給的蔬菜超大方，「他們不是只給一兩朵花椰菜裝飾而已，而是有生有熟，五顏六色滿滿的蔬菜很有誠意。所以內行的都知道，來這裡吃排餐，超值美味又營養豐富！」



▲夏日炎炎，來碗清爽可口的沙拉最開胃；就連排餐也鋪滿五顏六色的蔬菜，營養滿分。（圖/資料照片）

另外，近來達永食堂推出一系列不同的沙拉，足足是一般湯麵碗這麼大分量，價格落在180至220元之間，一碗就能吃飽飽，荷包負擔不會太大，是許多小資女的最愛！無論是鴨胸沙拉、燻鮭魚沙拉、還是喜愛蔬食的杏鮑菇綜合堅果沙拉，一整碗內容豐富的生菜與水果，看起來就讓人垂涎三尺，一口吃下，生菜清脆爽口的口感令人開心，自然的甘甜留在嘴哩，連平常不喜歡的芝麻葉都好嫩好甜，加上獨特的芒果優格醬，酸酸甜甜的滋味，就算被烈陽曬到沒胃口，也能馬上開胃，迅速吃光！



▲賴家丞表示，開餐廳不只是填飽客人的肚子而已，要讓客人覺得好吃之外，還要讓客人吃得健康、安心。（圖/資料照片）

餐廳經理賴家丞表示，開餐廳不只是填飽客人的肚子而已，要讓客人覺得好吃之外，還要讓客人吃得健康、安心。他認為，外食族最容易飲食營養不均衡，所以他們刻意在餐點上搭配很多種不同種類的蔬菜，賴家丞笑著說：「這麼多不同的菜，總有你會吃的。」至於沙拉，蔬菜更是主角，在挑選上更要用心。他表示沙拉好吃的秘訣，就是選擇台灣在地的新鮮食材。



▲賴經理認為，選擇台灣在地農場新鮮直送蔬菜食材，口感品質更放心，而且營養價值更高。（圖/資料照片）

過去他曾經試過直接跟市場購買，但是洗菜耗時耗工，每次還會浪費掉佔30%比例的食材，食材品質與價格更是隨著天氣起起伏伏，因此他開始尋找優質的農場合作。「像這盤沙拉裡，綜合生菜跟紅酸模就是來自於大肚的光源農場，他們全部採用室內水耕，就算遇到颱風季節，供貨價格與品質依然穩定。這些幼苗生菜營養價值更高，口感更嫩不苦澀。最重要的是，送來的時候已經都是清潔過整理好的，主廚一打開稍微冰鎮過就能馬上食用，非常方便！」





現代人健康意識抬頭，對於飲食的要求也越來越高，賴經理也觀察到，不僅點沙拉的人變多了，願意把配菜吃光光的人也越來越多了！



