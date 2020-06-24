拚增產業用地　加工區管理處釋出行政場域招商引資

▲經濟部加工出口區管理處釋出行政場域用地，做為產業用地，來招商引資。(圖／經濟部加工出口區管理處提供)

經濟部加工出口區管理處為緩解楠梓園區產業空間需求，積極釋出行政場域用地，做為產業用地，以招商引資。經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，該處為拚增產業用地，目前再釋出楠梓園區行政場域土地，面積約4,360平方公尺土地，業已公告招商，提供建廠用地，來吸引事業擴大投資，滿足廠商覓地與建或擴廠之需求，並透過回饋機制，由廠商改善園區基盤或設施，以提升建構園區優質服務與環境。黃文谷指出，該處自105年起，為推動園區用地週轉，首創「週轉基地」政策，首宗投資案由光寶集團拔得頭籌，第1期廠房大樓已完工，並在行政場域興建捐贈1棟綜合大樓(地上6層、地下1層，該大樓已竣工啟用，以便利區內行政服務單位及郵局搬遷進駐合署辦公，而行政單位搬遷後的舊址，再釋出成為週轉基地，可蓋新廠房增加投資，逐步達到園區更新目標。黃文谷並指出，此案招商土地，位於楠梓園區行政場域範圍內(原消防隊及楠加餐廳)，場域內建築物屆臨50年，多為低容積率之行政服務相關單位使用，該處為因應台商回台建(擴)廠土地之需求，乃積極推動楠梓園區行政場域空間再造，透過場域建築物逐步拆遷，將採分期分區釋出建廠用地，以吸引廠商投資。黃文谷進一步指出，此案招商土地，經啟動第1階段搬遷，場域內部分行政服務單位，業已進駐綜合大樓，優先釋出場域第1期面積約4,360平方公尺土地公告招商，該計畫已於109年6月15日公告，受理投資申請至109年7月15日止，意投資者上網查詢。該投資公告訊息登載於加工處網站「最新消息」欄，並下載相關文件及表格。(經濟部加工出口區管理處廣告)

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