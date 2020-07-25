北市買房不需上億　超寛廣河岸景觀視野無價

▲全棟石材規劃，進口建材配備，室內空間裸裝無傢具，客戶可全自主性的進行室內設計規劃。（圖/公關照片）

在地品牌建商同豐永實業新推出的「Legend 63」，位在汀洲路與辛亥路口，

基地面積202坪，規劃地上12層、地下4層獨棟建物，可遠眺全台北綠覆比最大的河岸美景以及前方的新店溪，中高樓層享有無敵河岸景觀一望無際的視野；舒適的居住環境中，座落在全台北最高學府「台大」、「師大」周邊，轉個彎可達建國高架橋，不論是北上或南下，交通相當便利。

「Legend 63」現場銷售副總林訓表示，未來辛亥路也將延伸至河岸，交通將更便利。

Legend 63所在位置屬「中正區」，但與大安區屬於共同生活圈，步行3分鐘可抵達捷運台電大樓站，走路就可達台大公館商圈與師大商圈之間，生活機能相當完善，更鄰近客家文化主題公園、古亭河濱公園綠帶，

▲高樓層享有無敵超寛廣視野，俯瞰新店溪與河岸綠地，住戶走路8分鐘就可以到達河濱公園，未來政府將規劃為公園預定地，屆時這裡將會是台北市最多、最大綠地住宅環境。（圖/公關照片）

「Legend 63」

共40戶住家，每層僅4戶，1樓規劃挑高7米8的氣派大廳，住家樓高挑高3米6，讓住戶享有更寬敞的空間與使用彈性，

林訓表示，這是台北市

目前少數以32坪為訴求的產品，是專為菁英打造的城市精品宅。

林訓表示，「Legend 63」訴求市區精品住宅，6樓以上可看河岸景觀，相當稀有難得，全棟石材規劃，進口建材配備，室內空間裸裝設計，客戶可全自主性的進行室內設計規劃，配有全熱交換機、三菱空調室外主機等，房價每坪僅100萬起跳，比起東區的價格，絕對是相當親民的價格。

▲ 正對公園預定地，中高樓層還可享有無敵河岸景觀視野。 （圖/公關照片）

▲主打32坪寬敞兩房，是一間以「生活品質」為出發點的建案。（圖/公關照片）

高樓層享有無敵超寛廣視野，俯瞰新店溪與河岸綠地，住戶走路8分鐘就可以到達河濱公園，未來政府將規劃為公園預定地，屆時這裡將會是台北市最多、最大綠地住宅環境。主打32坪寛敞兩房，是一間以「生活品質」為出發點的建案。