誰說女孩們與機車沒話說？NOW民調挖出妳的潛在購車動機

▲NOW民調針對女性購車動機，實際進行民調大解密。（圖／翻攝NOW民調）

▲NOW民調針對女性購車動機，實際進行民調大解密。（圖／翻攝NOW民調）

▲NOW民調針對女性購車動機，實際進行民調大解密。（圖／翻攝NOW民調）

▲NOW民調針對女性購車動機，實際進行民調大解密。（圖／翻攝NOW民調）

▲懂生活的妳，騎車代步也能「全副武裝」，讓每一場的重要聚會迎刃而解。（圖／品牌提供）

誰說機車龍頭只是男生在把持，女生只有被男生支配載送的份？經NOW民調實測，不少女孩們其實心中也有購車慾望，和自己騎車「趴趴造」的野心，最後統計下來，女性買車最關心「親民價格」與「實體試車」，另外，女孩們也希望能主宰自己的「時間」與「方向」，說走就走，不必遷就另一半，種種數據顯示，與近來國內機車大廠三陽SYM針對小隻女、小資女都能輕易上手、無痛入手的輕新風格「代步閨蜜」Fiddle LT相當符合，不管內外裝設計、銷售方案，都是當今女性相當在意的購車亮點。仔細觀察你我身邊，為何多數女性向來對機車話題總是興致缺缺，或許可追溯回市面上多數車款大多主打的肌肉、霸氣的外型設計，而這些車款幾乎都超出了一般女性所能負荷的車款大小、重量，NOW民調為了能進一步摸透女性們的心思，實際進行民調大解密。其中，對於女性們「購買機車的動機」，「通勤代步、時間彈性」，佔了38.22%、「方便購物」佔了31.12%，可見女孩們對於能掌控自己的時間，以及完成購物、血拚的動機佔了高度比例，而對應到近來主打女性市場的SYM Fiddle LT，重量僅91.5kg的「輕巧車身」，搭配省力中柱，更適合女孩們駕馭，輕鬆穿梭在都市大街小巷，一點都不費力。另外，重視購物體驗的女孩們來說，能到店「實體試乘」佔了25.82%、可見不同於一般男性因早進入機車市場，可透過上網爬文看規格就能決定買哪輛車，對於女性來說，現場試車就像買包、買衣服，實際試色、配穿搭，更能打動女孩們的心。而SYM也在全省多處營運點投放車款，讓女孩們就像買精品一樣，可以慢慢認識屬於自己的「代步閨蜜」。有了誘因以及深度的瞭解後，讓女性入坑買機車的最大動力，「親民售價」佔了13.77%，「需要大的置物空間應付購物、趕場」佔了11.14%，這次Fiddle LT華麗上市，不只外型設計甜美，內裝也很貼心，22.5L超大置物箱放進3/4安全帽及隨身物品，前置物空間也可放置700c.c.飲料或手機，讓懂生活的妳，騎車代步也能有齊全的「跑趴必勝包」，迎接每一場的重要聚會。Fiddle LT的設計，除了符合講究生活美學的妳，銷售方案自然同步不俗氣，SYM祭出輕鬆上學首購專案，（首賣期間不限學生） ，除了汰舊換新最高享補助13,300元，購車再享48期0利率之外，第一年12期直接免費騎，第二年到第四年（13期-48期）月付只要2,050元起，就算是剛出社會的小資女也能輕鬆購入。Fiddle LT輕鬆上學首購優惠活動至2020/06/30！更多購車優惠請見SYM官網。Fiddle LT打破機車專為男性設計的窠臼，不同於勁速、勁裝的路線，而是改以結合實用與輕新風格，重新演繹出新時代女性，能夠輕鬆主導出門購物、與閨蜜下午茶的話語權。