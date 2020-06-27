GoShare撕北台灣標籤　6 月 30 日插旗台南府城

號稱「美食之都」的台南，有包山包海的獨門傳統小吃、夜市美食，用「吃」堆積起來的金字招牌，吸引國內外觀光客趨之若鶩朝聖，而來到這裡，因各景點密度高，不少人都會選擇騎機車，一邊漫遊古調巷弄，一邊尋覓隱藏版小店，體驗在地獨有的特色文化。隨著疫情解禁與政府推行振興方案，旅遊熱潮從年初急凍到如今回溫，國人瘋國旅，在地觀光逐漸復甦。而北台灣正夯的 GoShare 共享機車也宣布在 6 月 30 日正式騎進台南，還將同步推出「超狂起跳價優惠」、「台南專屬美食地圖」等奇招，讓南部民眾和旅客充分體驗共享機車的便利與樂趣。

GoShare 在今年初預告即將登陸南台灣，就引起網友熱議與粉絲敲碗。擅玩城市行銷的 GoShare看準台南新舊並存的文化、密集的景點，以及遊客多屬短距多點的玩法，正式將隨借隨還的共享機車服務融入台南日常生活，不管是深度旅遊，或是輕旅行，都可以無負擔的騎車趴趴走。業者也特別強調，這次將結合台南的道地美食和人文風情，特搜超過 30 家必吃美食、特色咖啡廳與風格旅店，搭配 GoShare 用戶獨享的特約店家優惠，讓民眾跟著 GoShare 就能暢遊府城。

2019年才登場的 GoShare，即掀起一股共享熱潮，快速席捲桃園、台北兩大生活圈，僅半年就狂吸超過 55 萬註冊用戶，打響台灣最受歡迎的共享機車服務稱號。此次，GoShare踏出北台灣，把 GoShare的質感體驗和騎乘樂趣帶到台南，更特別的是，將同時採用 Gogoro 電動機車和宏佳騰 Ai-1 Comfort 電動機車，讓民眾選擇不同車款來滿足多元的移動需求。不少熱血的GoShare粉絲就曾經自發從桃園騎車到台北慶祝擴區，趁著這波國旅風潮，說不定會有瘋狂騎士從北部一路騎進台南，成為最吸睛的 GoShare推廣方式。