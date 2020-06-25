影／世新傑出校友上台撕講稿　致詞邊喝台啤還惹哭網友

因疫情緣故，大部分的學校不是沒舉辦畢業典禮，就是舉辦系上小畢典，讓許多畢業生有點失落。這次世新大學不忘邀請傑出的校友給畢生致詞，Youtube頻道「微醺北藍」的阿松竟然台上撕講稿且喝台啤，別有一番的演講稿，讓非畢業生看了都很感動。
正值畢業季，世新大學口語傳播學系108年畢典上，邀請傑出校友，金鐘廣播得主李霖松為畢業生致詞。他以幽默有趣的方式致詞，且準備兩個版本演講稿，讓畢業生以掌聲選擇「溫文儒雅、彬彬有禮，帶一點官腔官調」版本或「林北機機歪歪靠北真心版」。隨後，直接在台上撕掉第一版演講稿，讓台下畢業生直呼。
影片中，他以「狗屎王八蛋」用詞幫畢業生形容現況，如畢旅及出國深造全泡湯，人生規劃都被打亂，直擊畢生的痛處。 但他也勉勵大家活出自己喜歡的樣子，「沒有白唸的書，沒有白走的路，只有白活的人」。另外他還在台上提到，人生無常，總有人會先走一步，還嘲諷：「感謝譚德賽先生帶領著『世界往生組織』拖垮了全體人類」，讓大家勇敢實踐自己的目標。
身為在旅台十幾年馬來西亞人的他，在台上對大馬及港澳生特別說了幾句話，「留台歲月將會是你們一輩子的養分」、「港澳生過去一年，你們辛苦了，香港加油，願榮光歸香港」，有網友回應：「本來想聽他說幹話，但作為香港人反而被感動」。
最後，他在台上拿出台啤來喝，強調這是「零酒精」，引起台下哄堂大笑，並說了一段話：「Start where you are，跟隨你的喜悅，做你故事的英雄，請將自己活成一部作品，深深祝福，謝謝大家」。（助理編輯：鍾桃甜）
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