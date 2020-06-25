台鐵自強號列車駕駛艙冒濃煙！停靠嘉義站無人員受困受傷

台鐵125車次自強號列車駕駛艙突冒出濃煙，嘉義市消防局於今（25）日下午5點多獲報後趕往救援，目前無人員受困受傷，列車已停駛斷電，停靠在台鐵嘉義車站。
台鐵局表示，由七堵開往屏東的自強號列車，於嘉義站因後部機車E1038號電抗器故障，無法續行，起火冒煙原因已在查證中，已將旅客疏散並協助改成129、3237次，另17:25由嘉義到屏東間改600型電車8輛替駛。
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