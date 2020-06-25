警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

台鐵自強號列車駕駛艙冒濃煙！停靠嘉義站無人員受困受傷

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-25 17:59:48
▲台鐵自強號列車駕駛艙突冒濃煙，目前無人受困傷亡。（圖／嘉義市消防局提供）
台鐵125車次自強號列車駕駛艙突冒出濃煙，嘉義市消防局於今（25）日下午5點多獲報後趕往救援，目前無人員受困受傷，列車已停駛斷電，停靠在台鐵嘉義車站。

台鐵局表示，由七堵開往屏東的自強號列車，於嘉義站因後部機車E1038號電抗器故障，無法續行，起火冒煙原因已在查證中，已將旅客疏散並協助改成129、3237次，另17:25由嘉義到屏東間改600型電車8輛替駛。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀