快訊／把傘拿出來　大台北、高屏等地發布大雨特報

中央氣象局今（26）日表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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中央氣象局今（26）日表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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