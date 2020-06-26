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快訊／把傘拿出來　大台北、高屏等地發布大雨特報

記者黃仁杰／台北報導-2020-06-26 13:04:42
▲氣象局今（28）早發布全台16縣市豪大雨特報，提醒民眾外出記得攜帶雨具。（圖／NOWnews 資料照 ）

中央氣象局今（26）日表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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