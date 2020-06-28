人妻微波爐放喜相逢！婆媽見「爆炸現場」嚇壞：家電完了

酥炸柳葉魚深受不少人喜愛，也是午晚餐常見菜色之一，而近日就有一名女網友將冷掉的喜相逢拿到微波爐，打算將它重新熱過再吃，沒想到等加熱時間到了，原 Po 將微波爐打開後卻看見喜相逢被「開腸剖肚」，原該被包覆在內的魚卵全數「向外炸開」，整個微波爐內呈現宛如戰後現場的慘況，讓她不禁感嘆「待會收屍痛苦了」。

▲人妻將「喜相逢」拿去微波，結果卻讓她崩潰。（圖／翻攝自臉書社團「婦愁者廚房」）

由於這畫面實在是太慘烈，在照片曝光後立刻吸引不少也有相同經驗的網友在底下安慰原 Po 「大家都經歷過一次」，除了分享自己清理微波爐的秘訣外，也開玩笑地回應「乾脆拿吸塵器來掃好了」、「這是魚蛋銀河嗎」、「有點可怕」、「我也經歷過這場苦戰」、「這是魚的小宇宙爆炸了」、「門關上看看過兩天會不會孵出小魚」、「這是台北天文台辦的觀星活動嗎」。

料理從來都不是一門簡單的功夫，在臉書社團就有不少讓人互相分享經驗的地方，而近日在臉書社團「婦仇者廚房」中，就有名網友分享自己想將炸物「喜相逢」拿到微波爐重新加熱，卻引來底下眾多「過來人」的阻止，沒想到果然該名網友打開微波爐一看，只看到「爆炸現場」引起不少人討論。不過也有網友就建議「真的不能在微波爐亂放東西欸」，事實上在家裡常見的微波爐並不是只要是食物就能拿去微波的，最常見被放進去微波的物品就包含帶殼的雞蛋、水果、便當盒或是塑膠容器等，另外讓微波爐空轉或是放「甚麼都沒加的清水」，也會造成微波爐可能爆炸的後果。（編輯：楊智傑）