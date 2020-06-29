追日本女學生感染源　莊人祥：今起123人全面驗抗體

國內新冠肺炎疫情雖然趨緩，但是日前中央流行疫情指揮中心接獲日本官方通知，一名從台灣返國的女學生，在機場檢驗驗出感染新冠肺炎病毒，但是沒有症狀，指揮中心針對這名交換女學生的接觸者做病毒檢驗，但都呈陰性，指揮中心發言人莊人祥表示，將從今（29）天開始，針對123名接觸者做抗體檢驗。
莊人祥提到，這名女學生是2月底來台，因為人生地不熟，除了上課就在宿舍，最近一個月、兩個月，都是同一群接觸者。目前希望在本週三前採檢完畢。
莊人祥還說，這次的抗體檢驗，實驗室會驗兩套，一套由疾管署昆陽實驗室來執行，另一套將由市面上的快篩試劑來驗證，如果有需要、疑問，會再諮詢專家意見，莊人祥強調，目前市面有核可的快篩，都號稱敏感性超過九成五，這回署內檢驗師也會檢驗，因此兩個都試試看，將會需要一個星期左右。
另外針對抗體檢驗，莊人祥提到，如果可以找到一個，能看看有沒有可能個案正在傳播，但是如果都是陰性，也可能表示日本女學生有可能是偽陽性，但如果抗體檢測陽性，這些人一樣列為「極可能病例」，不列為確診者，最快將在下週三例行記者會公佈結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。