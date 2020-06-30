張麗善催生「雲林天倫D+卡」　智慧社區科技感破表

▲雲林縣長張麗善(右)率智慧時尚股份有限公司總經理張育銓(左)說明「雲林天倫D+卡」具備可12個月持續使用免充電、製成學生證與香火袋方便攜帶與藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置等優勢。（圖/智慧時尚提供）

▲學生證外觀的雲林天倫D+卡僅25公克，除幾乎感覺不到重量外，更有低耗電優勢，可12個月持續使用免充電，讓學童戴得住。（圖/智慧時尚提供）

▲：香火袋外觀的雲林天倫D+卡讓銀髮長輩隨身攜帶，故能讓長輩自由在社區活動，且當不慎離開設定的守護範圍時，就能第一時間通報家屬尋人。（圖/智慧時尚提供）

▲：雲林縣長張麗善(中)率副縣長謝淑亞(左一)宣布催生雲林領先全台的「雲林天倫D+卡」。（圖/智慧時尚提供）

雲林張麗善縣長今(29)日於雲林縣古坑水碓國小，率相關局處向媒體宣布雲林領先全台催生「雲林天倫D+卡」，將智慧校園服務向外進一步升級為智慧社區。水碓國小校園設置無現金支付販賣機讓學童沈浸在無現金支付環境，同時為推廣環境教育，導入iTrash瓶罐回收回饋系統，瓶罐回收後立於悠遊卡學生證加值，有效提升學童與社區民眾自發資源回收；日前與雲林郵局合作設置i郵箱提供水碓村民24小時全年無休、自助交寄/領取包裹快捷郵件之無人服務，可避免平時無人在家收件、減輕無社區管理員住宅郵件包裹遺失之風險。張麗善強調，建構安心校園與安全社區一直是自己的信念，縣府今年再加碼於經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」中，攜手智慧時尚股份有限公司催生雲林天倫D+卡並結合智慧校園及i郵箱服務，讓智慧服務不僅限於校園，而是從校園向外延伸至社區、村落，從而打造讓高齡長者及幼童的安心的友善樂融安全社區。計畫處李明岳處長表示本計畫在斗六市及水碓村建立示範場域，於重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等佈建智慧化感測接收器，並提供長者及學童配戴智慧裝置，藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置，建構雲林老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩與幼童，能自由在社區活動，當不慎離開設定的守護範圍時，就能第一時間通報家屬尋人。同時，長輩若接到誆騙孫兒被綁電話，也能即時透過Line釐清並掌握孫兒行蹤，深獲負責教養的祖父母們認同。負責建置社區智慧安全網的智慧時尚股份有限公司創辦人張育銓解釋，雲林天倫D+卡有低耗電優勢，可12個月持續使用免充電，且僅25公克，與其他裝置相較幾乎感覺不到重量，甚至還有一鍵SOS功能，如果有長輩路倒，可以即時發出求救信號，手機沒電也能求助，能有效協助在社區走失的失智長輩。