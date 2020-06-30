大揭密！考機車駕照不會教的事　上路窘境你中了幾項

現在女生會騎車的比例越來越高，不論是上課、上班還是出遊，都靠自己的兩輪趴趴走，在網路上搜尋「女生騎車、買車」等關鍵字，總是會出現「機車太重不好牽、腳碰不到地板、中柱很難立等，男生與女生就是差別那麼大，以下盤點女生騎車最怕遇到的狀況，妳也有同感嗎？



立中柱好難抬不動



很討厭耶～女生停車只能立側柱嗎?身為小隻女，立中柱真的是一門大學問！



▲立中柱好難抬不動。(示意圖，非當事車／取自Unsplash) 機車跟我的時尚感不搭





在他人面前總是光鮮亮麗出場，下一秒卻要偷偷摸摸的牽車離場，不時尚的機車跟自己好不搭。



▲機車跟我的時尚感不搭。(圖／翻攝自shutterstock) 車廂太小放不下



不論是購物或約會趕場，總是會遇到打開置物箱根本塞不下的窘境。



▲車廂太小放不下。(圖／翻攝自SYM官網) 座高太高難駕馭



沒男友載已經夠可憐的，卻無奈腳太短踩地有困難，實在不想當個騎車三寶。



▲座高太高難駕馭。(圖／翻攝自SYM官網) 總是停不到的停車位



車海茫茫，好不容易找到一格停車位，想停卻停不進去，使出吃奶力氣也不夠用，超難操控也進退兩難。



▲總是停不到的停車位。(圖／翻攝自shutterstock) 座椅不符合人體工學



坑坑洞洞的馬路怎麼受的了，才剛騎車到公司，就像身經百戰，美好的一天從腰酸背痛開始。



▲座椅不符合人體工學。(圖／翻攝自shutterstock) 原來是少了一台懂妳的車



現代女生樂於自己騎車行動，男、女對於購車上的條件也有明顯差異，根據NOWnews民調調查發現，親民價格、實體試乘、方便購物，是女性相當在意的購車訴求。



▲原來是少了一台懂妳的車。(圖／翻攝自NOWnews民調) CP值最高！原來是少了一台懂妳的車





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