家樂福便當CP值真的高？女大生一看價格震驚：回不去了

不少北漂族三餐老是在外，但因北部的物價比較高，一個基本菜色便當往往要 80元起跳，如果想吃好一點，主菜改成雞腿，價格立即飆升100元起跳，讓人備感吃不消。近日，就有大學生分享去逛家樂福時，走到熟食區看到「超值便當」，其菜色曝光後，引發熱烈討論。

原 PO 在 Dcard 貼文指出「今天去逛家樂福的時候，想說還沒吃晚餐，去逛一下家樂福的熟食區，結果突然發現家樂福也有在賣便當欸，而且這個菜色才賣 78 元也太佛心了吧...於是買了一個便當回去嚐鮮，發現真的是不錯吃，而且以女生來說的話，份量非常足夠，吃過真的會回不去，下次一定還要再回購。」

▲有女大生發現家樂福有超值雞腿便當，引發熱烈討論。（圖：取自Dcard）

貼文一出，網友紛紛回應「真的是不錯欸！」、「這個雞腿便當我可以！」、「那個飯看起來好好吃」、「我也是家樂福便當的忠實顧客，真的好吃又便宜」、「超喜歡家樂福便當！大推鰻魚飯喔」、「鰻魚飯讚讚讚！好吃」、「家樂福便當菜色很多樣，而且都很便宜又好吃」、「菜色不錯 +1 排骨飯也很好吃」、「我都買一個便當再配熟食區的雞腿，不到一百，真的便宜到爆」。

且也有網友分享購買攻略「如果晚一點去，還有打折勒，更便宜」、「我九點多下班去買，都打 8 折便宜得要命」、「 CP 值真的超高，尤其 8 折的時候買爆」、「超好吃的，打折的時候就直接買起來了」、「我每次去買日常用品，都會晃過去看一下熟食區，都會有打折」。

另外，也有人在臉書「家樂福好物分享專區」社團分享其他便當菜色「上次去看還有雞腿便當+飲料勒，才 79 更狂」、「看過雞腿 78 元真的超佛」、「大愛雞腿啦！上次還有看到有附贈飲料ㄟ」、「哈哈我去家樂福都會順便逛便當區，撿一下便宜的啦」。